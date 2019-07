SINIŠA JU JE UDARIO I PRE ZADRUGE, ALI JE MISLILA DA ĆE JEDNA STVAR REŠITI PROBLEME: Dragana Mitar ispričala šta je prethodilo svemu, malom Jovanu ništa neće da priča!

Dragana Mitar pričala je o tome koliko joj je težak period od kada je napustila rijaliti, s obzirom na to da muž Siniša Dragutinović želi da joj oduzme sina Jovana posle razvoda.

Rijaliti učesnica smatra da dete treba da bude pored majke, pa je šokirana što mora da se bori za starateljstvo.

foto: Printscreen/Instagram

"Prošle godine smo imali raspravu, pre nego što je trebalo da uđem u "Zadrugu", on me je čak i udario, ja sam obavestila policiju, bili smo u Centru za socijalni rad, ali ja sam povukla tužbu zbog Jovana. Posle smo otišli na more, ja sam mislila da će se neke stvari promeniti, međutim, kada sam izašla iz "Zadruge" krenulo je to psihičko vređanje i maltretiranje", rekla je Mitrova.

Dragana ne krije koliko je tužna zbog mogućnosti da njen sin pripadne Siniši, pa ističe da će sve uraditi kako bi mali Jovan ostao sa njom.

"Jovan je trenutno sa mnom, jer je leto i Centar za socijalni rad još nije odredio model viđanja. Ja sam sa njim popričala, rekla sam mu da sada malo drugačije živimo, on mi je rekao: "Mama, ja želim da budem sa tobom". On je mnogo pametan, ništa ružno neću da kažem detetu", navela je Dragana u "Premijeri".

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Yt

Kurir