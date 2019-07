MARKO JOJ JE SLAMKA SPASA, A ŠUTNUĆE GA ČIM USPE! JA BIH SE OBESILA DA MOLIM ZA LJUBAV: Gledateljka napala Lunu UŽIVO u emisiji, a ovako joj je POBEDNICA uzvratila!

Luna Đogani pojavila se u emisiji sa najboljim prijateljem iz rijalitija Savom Perovićem, a onda je otkrila zbog čega ju je sramota.

Pobednici je pušten snimak na kom plače zbog Slobe Radanovića dok je Sava teši, a ona je odmah prokomentarisala svoje suze.

foto: Printscreen

"Mene je blam! Dve godine niko se više nije isplakao kao ja. Svaka scene, sve živo, više ne znam ni za kim, ni zašto, ni zbog čega. Samo srcem sam išla", rekla je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Jedna gledateljka se potom javila i rekla kako ju je Luna Đogani razočarala i sada, kao i u prvoj "Zadruzi".

"Devojka je bila preljubnica, neću da pominjem godine. Ona cura sa već pozamašnim iskustvom, čim je bila sa Gastozom, Slobom, sad je nahvatala Marka... Imala sam te godine, a znala sam šta hoću. Živela sam život, ali normalan. Marko je nju vređao, a ona je sa njim", rekla je gospođa.

foto: Printscreen

"Sve što se desi u rijalitiju je mnogo više nego što se desi u privatnom životu. Sigurna sam da se ljudi svađaju, a ljudi nas posmatraju na televiziji. Marko i ja smo se svađali i sve, govorili ružne reči, ali ja ne moram nikome da se dokazujem, mi se volimo. Sve ružne stvari sam zaboravila, on je ovih dana uz mene i pravi je prijatelj, podrška, ispunjena sam emotivno i ne dotiču me tuđa mišljenja. Ja ću da saslušam, ali me ne dotiči mišljenja drugih ljudi", izjavila je Luna.

Gospođa je ipak nastavila svoju priču i nije slušala Đoganijevu.

foto: Printscreen

"Sad joj je Marko slamka spasa dok ne uspe, a tada će ga šutnuti i setiti se svih reči koje joj je izgovorio. Devojka koja moli za ljubav, ja bih se obesila. Ne, ne i ne", osula je gledateljka.

"Ljudi koji me ne vole, uvek će mi naći neku manu, pa me zaista ne dotiču njihova mišljenja. Ili me vole ili ne vole, ali niko nije ravnodušan", završila je Luna u "Narod pita".

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir