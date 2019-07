OVO JE SVE O ČEMU JE ZLATA ĐURKOVIĆ ĆUTALA: Bivša zadrugarka otkrila kako je UPALA u rijaliti, da li se čula sa Suzanom i šta ju je najviše POGODILO!

Zlata Đurković bila je u centru mnogih dešavanja i svađa u rijalitiju, a sada je otkrila kako je sve počelo.

"Nije to bila velika greška, pre bih to nazvala kaznom. Osnovna ideja jeste bila da se promovišem kao pevač, ali to sebi samo glupi ljudi mogu da dozvole. Htela sam da podignem karijeru na neki drugi nivo, ali eto, u tome nisam uspela", rekla je Zlata i dodala:

"Ružno bi bilo da kažem da sam razočarana u sebe, razočarana sam u moj korak. Mene je narod video, uglavnom u prolazu, čuo kada vičem i možda čuo na Zadrugoviziji."

Ono što je najviše pogodilo Zlatu jesu spekulacije da je zaljubljena u Vladimira Tomovića.

"Najviše me je pogodila ta potpuno glupa priča vezana za gospodina Vladimira Tomovića koja je bila presmešna. "Mi se gledamo", pa nismo mi u obdaništu, kao ja nekog gledam, pa ja svakog dana nekog gledam 24 sata. Kad sam uzašla sve sam shvatila, mogla sam da vozim sve to malo bolje", izjavila je ona.

S obzirom da su ona i Suzana bile najbolje drugarice, priznala je da li je u kontaktu sa njom.

"Ona se nije odazvala nijednom pozivu, mislim da je to njena obaveza i da nevazano za sve, mogla je meni da se javi. Bile smo stvarno dobre. Ja je ništadrugo ne bih ni pitala osim Kako si? Verovatno se povukla iz svih priča. Dva puta sam je zvala. Ni sa kim se više nisam čula, niti ću", zaključila je Đurkovićeva.

