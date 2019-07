Stanija Dobrojević ubrzo posle izlaska iz rijalitija otišla je u Ameriku, a njena nova objava začudila je sve.

Starleta redovno pokazuje koliko uživa van Srbije, a sada je priznala da je bila "loša devojčica".

Ona se posvetila zdravoj ishrani, ali je ipak napravila pauzu i pojela picu, a sada svi komentarišu šta će na to reći Marko, s obzirom na to da on redovno vežba u teretani.

