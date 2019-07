JELENA JE ĆUTALA, ALI ON NIJE MOGAO DA IZDRŽI! Ivan Marinković postaje otac po treći put?

Uprkos brojnim spekulacijama o raskidu nakon "Parova", Jelena Ilić i Ivan Marinković još jednom su potvrdili da uživaju u ljubavi. Takođe, par je gotovo siguran da očekuje i prinovu, te da je još jedna rijaliti beba na putu.

"Prvo da mi vidimo kakva je situacija! Ne znam ništa za sada, nisam ni test odradila. Ali imam neki lep osećaj. Ima i Ivan. I onda sve čekamo... 'ajde još neki dan. Tako da, ako se bude utvrdilo to, saznaćete", rekla je nasmejana Jelena, i ne sluteći šta će joj Ivan prirediti.

"Stvarno uživamo u ljubavi, stvarno nam je super. Imamo male svađe, ali je zanemarivo u odnosu na ono što je bilo. Super funkcionišemo. Jelena je trudna, to moram odmah da vam kažem", zaprepastio je on vestima u sekundi.

"Dogovarali smo se 20 minuta pre svega ovoga. Kao - šta ćeš da kažeš. Reci ljudima, trudna si, to je to! Jelena je trudna, reći ću, 95 odsto. Drago mi je, mislim da je to kruna naše ljubavi. Planiramo odmor. Videćemo šta će da bude", zaključio je Ivan, koji ćerku Lenu, koju je dobio u braku sa Gocom Tžan, još uvek nije video.

"Nisam (video svoju ćerku). Pročitao sam jedan intervju moje bivše supruge, mislim da je stavljena tačka na normalizaciju odnosa. Ja sam neke stvari koje je trebalo da se dese rešio i mislim da će to sve biti okej", optimističan je on.

Kurir.rs/Happy/Foto: Instagram screenshot

