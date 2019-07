TUŽNA PRIČA LJUBE PANTOVIĆ: Kada je bila mlađa svi su joj govorili da NE VALJA, a OVO je bio glavni PROBLEM u njenom odnosu sa ćerkom Aleksandrom!

Ljuba Pantović je gostovala u jednoj emisiji dok je još bila u rijalitiju, a tada je odnos sa njenom ćerkom Aleksandrom Subotić počeo da bude bolji.

Aleksandrina majka priznala je kakve probleme je imala kada je bila mlađa i koja mana joj je bila najgora.

Pisala sam pesme, takmičila se, igrala šah, davala sam više nego što su moji vršnjaci. Bila sam kapacitet, a niko to nije vrednovao. Nisam mogla da se smirim, pa sam postala šampion, a zbog presije da ne valjam, želela sam da pokažem sebi i celom svetu da valjam. To je kod mene stvorilo kompleks niže vrednosti", rekla je Ljuba, a onda prokomentarisala kakav problem sa Aleksandrom ima.

"Uvek se trudim da sve dam više i pružim bolje. Znam da sam bila dobra majka i borila se sama, postigla sam šta sam mogla. Ja sam javna ličnost i često sam predmet osude, napadaju me često ljudi, ali nemaju šta da mi prigovore, pa udaraju na to kakva sam majka. Ja mislim da su sve majke najbolje na svetu. Moja ćerka je okružena jako lošim ljudima, drugi joj pune glavu, sklona je da prihvati tuđe mišljenje, a hvala Bogu u svemu dođe na to da je mama bila u pravu koliko god bila ljuta", zaključila je Pantovićeva u "Magazin IN".

