LJUBAV ĆE POBEDITI! BORIĆEMO SE ZAJEDNO: Suzana Perović je ovako govorila pre nego što je dobila UŽASNE BATINE od Mikija, verovala mu je svaku reč!

Suzana Perović je gostovala u jednoj emisiji dok je još trajao rijaliti, a u tom trenutku bila je u ljubavi sa Mikijem Đuričićem.

"Borim se da pobedim sama sebe. Ne samo za ljubav, to vuče za sobom gomilu stvari. Boriću se za tu ljubav i Miki to zna, radićemo to zajedno, neće nam biti teško, ljubav će pobediti", govorila je Suzana koja tada nije bila ni svesna da će je dečko Miki udariti.

Pevačica je pričala i kako Đuričić najviše voli da je vidi bez trunke šminke.

foto: Printscreen/Pink TV

"Miki stalno govori da sam ja mnogo lepša bez šminke, a ja to volim. Nisam opterećena izgledom, a privlačnost ne zavisi od godina. Miki je od mene mlađi 11 godina, ali nije zbog toga", izjavila je Perovićeva u emisiji "Magazin IN".

Podsetimo, posle šamara kojim je udario Suzanu, Miki je štakama nasrnuo na Nadeždu, posle čega je završio u kućnom pritvoru.

foto: Stefan Jokić

