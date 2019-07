RATOVALI SU ZBOG BIVŠE MODELSICE: Pavle i Ša se pojavili na istom mestu, a evo u kakvom su ODNOSU posle RIJALITIJA! Pomenuli i Draganu Mitar!

Nenad Aleksić Ša i Pavle Jovanović bili su u lošim odnosima u rijalitiju, a sada otkrivaju u kakvom su odnosu.

Voditeljka je odmah pitala dvojicu muškaraca o Dragani Mitar. Iako su se svađali zbog bivše modelsice, Pavle i Ša tvrde da su se pomirili i da su odnos izgladili.

foto: Printscreen

"Nismo pričali o Dragani. Mi smo muškarci, pričali smo sve to, bum, bum i to je to. Vi žene ste prgavije", izjavio je Ša.

"Porukama smo se čuli i raspravili smo sve. Pričali smo o svemu, nismo o njoj, nego oko teme", dodao je Pavle u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir