ONA JE ŽENA ŠMEKER I JEDAN CAR: Ša se muvao sa Draganom u rijalitiju, pa ga sačekao razgovor sa ŽENOM! Ovako je PROTEKLO!

Nenad Aleksić Ša objasnio je u kakvom je odnosu sa ženom Ivanom, s obzirom na to da je flertovao sa Draganom Mitar dok je bio učesnik rijalitija.

Ivana mu je zamerila što se nije ponašao kako dolikuje, a Nenad je priznao da se kaje.

"Najiskrenije, bilo je malo zeznuto. Nije bila baš mirna tokom razgovora. Zaslužio sam, znao sam u šta ulazim, od rijalitija može da se očekuje sve i svašta. Malo sam hteo Pavlu da napakostim, ispali smo dva klinca. To je otišlo daleko. Unutra ne izgleda to toliko surovo, koliko javnosti to deluje", prokomentarisao je reper u "Narod pita" i dodao:

"Ružno je izgledalo sa moje strane. Izbegavao sam to da gledam, ona je kul i jaka žena. Ona je devojka šmeker i jedan car. Osoba treba da bude jaka da izdrži sve to. Volim kod nje što ne sluša druge ljude."

