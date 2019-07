LUNA O ANABELI GOVORI SAMO NAJBOLJE, A ONDA SE UKLJUČIO MARKO I IZNEO SVE: Evo kada ga čeka razgovor sa majkom njegove devojke i da li živi sa Đoganijevom!

Luna Đogani počela je muzičku karijeru, a kako kaže, srećnija je nego ikada.

Pobednica rijalitija snimila je i svoj prvi spot, pa je podelila utiske i priznala ko joj je najviše pomogao.

"U Crnoj Gori sam najviše tražena i poželjna. Smatram da to treba da bude skupo i ne može da bude bez pesme što se mene tiče. Repertoar se sprema po mojim mogućnostima. Stvarno se radujem, muzika me pokreće, jedino kada sam u tom svetu sam sigurna u sebe. I ti "hajteri" su danas dobri. Mama je prva čula pesmu, pa tata, a i Marko, bio je žiri, svi kojima verujem", rekla je Luna i dodala:

foto: Printscreen/Premijera

"Ivana Peters mi pomaže, pevala mi je prateće vokale. Stegne mi se grlo, ne mogu skroz da se opustim, a ona je stvarno super."

U program se uključio i Lunin dečko Marko Miljković, koji joj je u svemu velika podrška.

"Često smo zajedno, ali zvanično ne živimo zajedno, nego prespavamo jedno kod drugog. Sa Anabelom još nisam imao priliku da razgovaram, ja sam joj poslao poruku, pričaćemo najnormalnije. Ja sam svestan da ima stvari koje mi ona zamera i da sam bio grub i kajem se zbog toga. Mislim da ćemo razgovarati kao dva normalna čoveka. Shvatam, to je njeno dete, a videćemo šta će se desiti. Verovatno kada se vratimo iz Egipta. Sa Gagijem imam super komunikaciju, kao da se družimo godinama unazad, na našoj je strani, na strani ljubavi. Moja mama je oduševljena Lunom, baš je voli, one se čuju, ima samo reči hvale za nju", rekao je Marko.

foto: Printscreen

S obzirom na to da se spekulisalo da će biti izbačena iz stana, Luna je demantovala ove navode.

"Stan je definitivno moj, ali sam to očekivala i od ljudi koji me ne vole. Zaradila sam ga za godine i sebi to obezbedila. Živim sama sa kucom, Marko često dolazi i to je to. Najteže je mojoj mami, ja sam njena prva ljubav, ona bi stalno bila sa mnom. Ja ne kuvam, ali i te kako sređujem stan, imam i ženu koja to radi. Mama voli sama nešto da sredi, prava je mama, samo da je uredno i čisto i da ja uživam", izjavila je Đoganijeva u "Premijeri", koju sada porede sa Kijom Kockar.

"Svačiji trud i uspeh poštujem, nemam problem sa tim. Isto su i nju komentarisali, a tako će i mene, ni sa kim se ne takmičim, bazirana sam samo na sebe, svoj posao i ličnost", prokomentarisala je Luna koja uskoro sa dečkom Markom ide na odmor u Egipat, a kako kaže, o braku još uvek ne razmišlja.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Premijera

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir