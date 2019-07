DALILA JE KRIVA ZA POMIRENJE BRAĆE, GODINAMA SU BILI U SVAĐI: David se setio najgoreg perioda, a njih dve krivi za porodični RAZDOR!

David Dragojević pomirio se sa bratom Dejanom Dragojevićem, a sve je počelo kada je bivši zadrugar pozvao ženu svog brata Dalilu.

"Dalila je bila ta koja je želela da priča sa mnom, Dejan ne. Šta se sve izdešavalo je porodična, intimna priča. Neke stvari što sam rekao me je sramota, mislio sam da će to biti nešto malo, ali je sve otišlo u dubiozu. Meni je želja godinama da se sa njim pomirim, to nije zbog marketinga, on je moj brat", rekao je David.

On je istakao da njihovo pomirenje nema veze sa Aleksandrom Subotić.

"Nas Aleksandra ne zanima, tada je Dalila stavila "stori" na Instagramu da niko ne treba da vređa Aleksandru i da je napada. Aleksandra i njena majka su uticale da se posvađam sa bratom, mnoge stvari su koristile kao oružje, a ja sam bio po strani. Ne daj Bože da se setim tog perioda. Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih ušao u rijaliti", zaključio je Dragojević u "Narod pita".

