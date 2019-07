GOVORILO SE DA MARKO BRANI LUNI DA SE DRUŽI SA GASTOZOM! Oglasila se DUPLA KRUNA pa JASNOM porukom POKOPAO Miljkovića!

Luna Đogani priznala je da je imala intimne odnose sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, što je sve, pa i samog blogerkinog dečka Marka Miljkovića, ostavilo u šoku. Zbog toga, gradom su kolale priče da postoji određena zabrana za njihovo druženje. Međutim, dupla kruna rijalitija izjavio je nakon svega da on nema nikakve veze sa pominjanom zabranom te da isključivo radi šta misli da treba.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon izlaska iz "Zadruge", di-džeju nimalo nije bila prijatna pomisao da će se Đoganijeva i šoumen družiti "napolju"

"Ja sam i očekivao da ću da joj čestitam, to se i desilo. Pretnja u mom životu niti će da postoji, niti je postojala. Ja radim ono što mislim da treba. To što je on njoj nešto zabranio, ja sam to pustio da ide svojim tokom", istakao je Gastoz.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, Pink / Foto: Stefan Jokić, screenshot

