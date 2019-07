TUŽIĆU BANETA, IMAM SNIMAK OD 15 MINUTA! DODIRIVAO ME U NESVESNOM STANJU: Dorotea POBESNELA, a onda Bane otkrio šta se STVARNO desilo ispod POKRIVAČA! (VIDEO)

Dorotea Jovanović došla je besna u emisiju gde je gostovao i Bane Čolak, sa kojim se posvađala još u rijalitiju kada ju je dodirivao dok je spavala.

"Ja sam razočarana u Baneta, pokušali su da me ubede da nije bilo tako kako izgleda, da ja ne bih tužila Baneta. Dopustili su da me Bane dodiruje dok nisam bila u svesnom stanju. Moj prijatelj je napravio ceo snimak. Neka očekuje da se vidimo na sudu. Postoji zakon u ovoj zemlji, budi spreman na to", rekla je Dorotea.

foto: Printscreen

"Smatram da nikoga nisam prisilio da bude sa mnom u krevetu, ne želim da se svađam", prokomentarisao je smireno Bane, a Jovanovićeva je raspravu nastavila:

"Kriv si, sopadao si Zerinu nakon rijalitija i spopadao si je. Dobila sam nedavno informaciju od osobe koja je jako bliska Zerini."

"Nije mi jasno zbog čega su bili zajedno u krevetu, ona je bila primaknuta uz njega, ne znam da li su nešto uzimali", rekla je sudija Snežana Ilić, koja je takođe gost emisije.

foto: Printscreen

"Dorotea je došla, bio je slobodan gornji krevet, ona je legla kod mene, ne vidim da sam ja bilo koga naterao na bilo šta. Verovatno kada je doza alkohola popustila, to joj se učinilo ružno, ali ja verujem u produkciju i smatram da su videli nešto što krši zakon, neko bi reagovao i uhapsio me ili bilo šta. Čak sam pitao da li mogu da držim ruku, a ona je rekla može. Kada se otreznila, shvatila je da se sve snima. Jedva čekam da se nađemo na sudu", objasnio je Bane u "Narod pita", ali se Dorotea nije smirila:

"Alkohol tada nisam konzumirala, nisam okusila. Tvoja nagađanja da bi se izvukao ne vrede. Videla sam snimak od 15 minuta koji ću priložiti na sudu. Ja sam spavala, kako mogu da znam? Nas su obmanjivali i pravili budale od nas, počevši od zdravlja, ugrozili su našu fizičku bezbednost. Ako sam legla kod njega, ne znači da sam rekla da me pipka. Gornji krevet nije imao ni pokrivač."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir