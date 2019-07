TAJ ČOVEK JE MRTAV! PSOVAO MI JE BOLESNU MAJKU: Dorotea se od Miće nije razdvajala na početku rijalitija, a sad osula PALJBU!

Dorotea Jovanović na samom početku rijalitija bila je u dobrim odnosima sa Lepim Mićom, ali se sve promenilo nakon izlaska.

Gledateljka joj je postavila pitanje da li se čula sa Mićom kada se završila "Zadruga 2", a ona je imala spreman odgovor.

"Taj čovek je mrtav! Za mene! On mi je psovao bolesnu majku, ona boluje od multiple skleroze. Tolerisala sam, ćutala, da mojoj mami ne bi bilo još gore. On zna koliko je ona bila loše, rekla je šta joj se dešavalo za Novu godinu, a Mića je nakon toga nju psovao, to ne mogu da oprostim", rekla je ona i dodala:

"Moja mama je tek kasnije videla ružne stvari, koje sam videla i ja nakon izlaska. Ja nisam izgubila samo honorare, već 10 meseci tvog života. Mama mi je rekla da potpišem i izađem kao dama, ali sam ja počela da se vraćam u normalu. Postala sam tamo nešto što ne prepoznajem u ogledalu."

"Dorotea, ti nikada nisi bila u normali, to su gledaoci mogli da ocene", zaključila je gledateljka.

