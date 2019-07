VOLEO JE KULIĆEVU U RIJALITIJU, A ONDA USLEDIO SKANDALOZAN RASKID: Evo gde se sada nalazi i šta radi Lazar Čolić ZOLA!

Bane Čolak otkrio je da se čuo sa bivšim dečkom Miljane Kulić, pa je otkrio šta se sa njim dešava.

Lazar Čolić Zola imao je buran raskid sa Kulićevom, pa su se preko medija i društvenih mreža "prepucavali", sve dok nisu potpuno prekinuli kontakt. Miljana se pohvalila kako je našla novog dečka, a Čolak je rekao šta Zola radi.

foto: Printscreen

"Ja sam se čuo sa Zolom, u Derventi je sa svojom porodicom, uskoro počinje da radi, ima već neke zakazane nastupe. Dobro je, počeo je da trenira i smršao je. Mislim da nije u kontaktu sa Miljanom, ja sam ga pitao šta se dešava, on je rekao da ne zna ništa, Hvala Bogu da se to završilo i neće da ima ništa sa time više. On kaže da je to za njega gotova priča", izjavio je Čolak.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Ig

Kurir