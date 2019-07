LJUBILE SE, NISU SE RAZDVAJALE, PA JE USLEDIO SUROVI RAT: Maja Marinković ispričala sve što zna o Dorotei, sa NJIM je sigurno imala S*KS!

Maja Marinković bila je jedna veoma bliska sa Doroteom Jovanović, a sada je priznala šta sve o njoj zna.

Njih dve su se u rijalitiju i ljubile i bile sve vreme jedna uz drugu, a na kraju je došlo do velike svađe. Sada Maja tvrdi da je Dorotea imala s*ks sa jednim takmičarem, što joj je rekla tajno.

foto: Printscreen

"Ona nema osnovnu kulturu da ispoštuje voditeljku, verovatno to ide iz kuće. Još malo kreće vašar u Guči, tako da će ona imati performans pod šatrom, da zabavlja čike, što je rekao Miki. A budući da je izašla bez komentara, ona mene može samo da komentariše. Ništa, očekujemo je na vašaru. I još jedna stvar koja mi je zaparala uši, čula sam da je komentarisala da sam ja radila sa 15 godina po kafanama ,a ja sam tek sa 19 godina radila kao hostesa", rekla je Maja i dodala:

"Pritom, nisam imala potrebu da radim, jer mi je otac sve obezbedio u životu, to sam radila jer sam želela. Ona je kao maloletna radila oko striptiz šipke, pa smo je videli pijanu da pleše. Moj tata je držao takve barove, pa ćemo je rado zaposliti tamo. I još jedna stvar, Miljkovićev i njen s*ks, ja i te kako stojim iza toga da je bilo toga. Odgovorno stojim iza toga, ona je meni to rekla dok smo se družile, klip postoji, ona može samo da negira, verovatno je bila mrtva pijana pa se ne seća. Njoj se to svakodnevno dešava, tipa Karađorđevo godište."

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

