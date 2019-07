MARINKOVIĆ PREVARIO JELENU SA NJENOM DRUGARICOM: Uhvaćeni kako se LJUBE usred kafića, a znate je iz rijalitija! (FOTO)

Ivan Marinković i Jelena Ilić tvrde da je njihova veza savršena od kada su izašli iz rijalitija, ali je sada kontroverzni učesnik uhvaćen sa drugom.

U pitanju je Nevena Kalaver, koja je takođe i Jelenina drugarica.

"Svaki dan su zajedno, Ivan i Nevena se bukvalno nerazdvajaju jedno od drugog. Pre dva dana mislim da su baš bili "veseli" dok su sedeli u jednom popularnom kafiću na Novom Beogradu. Nisam siguran da li su popili ili su nešto drugo uz to radili, ali prštali su poljubci na sve strane, svi su to videli", rekao je dobro obavešten izvor.

"Marinković je čak jedno veče zaglavio kod te kako se zove, Kalaverove u kući te je tamo ostao do jutra, a šta se tamo dešavalo to samo oni znaju i možda još jedna osoba. Jelena će sigurno reagovati kada sazna jer nije ni malo lepo da joj to radi iza leđa, hajde da pije na to je već navikla, ali da je toliko blizak sa drugom ženom to stvarno nije lepo", zaključio je izvor.

