GLEDATELJKA NAZVALA KORAĆEVU PRAVOM D*OLJOM, A ONDA MAJA RAZVEZALA JEZIK: Evo šta sve bivša zadrugarka zna o Ani i čuvenom Karlu!

Gledateljka koja nije fan Ane Korać iznela je strašne stvari o njoj, a onda je Maja Marinković dala svoj sud.

Marinkovićeva smatra da Ana nije loš čovek, a onda je iznela informacije koje zna.

"Bilo bi ružno da ja tu devojku vređam, ona je prema meni ispala fer u "Zadruzi". Šta ona radi u privatnom životu, to mene ne interesuje. Za tu situaciju za Karla sam rekla istinu, jer je moja drugarica bila sa njim. Bilo mi je čudno tada što Ana nije mogla da se seti kada je bila sa njim, kao da nije govorila istinu. Na kraju se ispostavilo da Ana zna tu devojku", pričala je Maja i dodala:

"Nisam videla nijedan klip da me je vređala, da je govorila nešto loše o meni, nikada me nije napala u Beloj kući. Ne podržavam to što je uradila Aleksandri, ne podržavam prevaru i bila bi čistija da su to uradili na kulturniji način, da je David raskinuo sa Aleksandrom. Između Ane i Davida postoje emocije, ali da je David lagao Aleksandru, mislim da jeste. Ne može devojka da se preboli za tri dana."

