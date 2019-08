SUBOTIĆKA HITNO KRENULA IZ CRNE GORE ZA BEOGRAD! Bol je nesnosan, moram na operaciju: Nisam ni sanjala da može OVO DA ME ZADESI! Bojim se i molim Boga da PREŽIVIM!

Aleksandra Subotić iz Crne Gore krenula je hitno za Beograd, zbog zdravstvenih problema. Kako se navodi, zbog gubitka na kilaži grudi su počele da joj i te kako opterećuju kičmu, zbog čega je zapatila oboljenje pršljenova - diskus herniju. Ona je navodno pred "Zadrugu 2" ugradila silikonske implante u skoro najvećim dimenzijama, a zbog tog poteza sada pati.

"Grudi mi vuku kičmu, koja se od težine iskrivila i konstatovana mi je diskus hernija. Imam nesnosnu bol, koja se jedino može srediti operacijom. Iskočio mi je diskus, deo između pršljenova, i sada trpim jake bolove u vratu, ramenima i leđima. Bila sam kod lekara i prvo što ću da uradim jeste da smanjim grudi. Zakazala sam operaciju za početak avgusta, a onda ću videti kako da rešim problem sa kičmom. Pored operacije postoje i inovativne metode injekcijama. Sada sam stalno pod blokadama i lekovima protiv bolova. Nisam ni sanjala da može ovo da me zadesi. Plašim se operacija, još kada pomislim da bi trebalo da idem na dva zahvata pod totalnom anestezijom! Grudi sam već radila, znam kako je, a o kičmi ne smem ni da mislim. Strah me je da li ću se uopšte probuditi iz anestezije, a da ne pričam o tome da imam košmare kako ću se oporaviti, da li ću normalno hodati, koliko će trajati oporavak. Kažu da je to sa kičmom rutinska operacija, ali ja se bojim i molim Boga da preživim", zabrinuta je ona.

Preplašena Aleksandra se sada kaje zbog svojih postupaka i estetske korekcije, koju je, kako kaže delimično uradila kako bi spasla vezu sa Davidom Dragojevićem, prenosi Blic pisanje Sveta.

"Oduvek sam htela da imam bujno poprsje i kada sam zaradila malo novca u prvom rijalitiju, po svaku cenu sam htela da ugradim silikone. Bila sam nesrećna u vezi s Davidom i spas sam videla u tako nekim glupim odlukama. Otišla sam kod prvog plastičara i tražila što veće grudi. Pošto sam bila debela, nekoliko brojeva veće grudi sam i mogla da iznesem, ali sada kada sam smršala, imam velike probleme na koje me niko nije upozorio", zaključila je ona.

