U JEDNOM MOMENTU SMO OSTALI SAMI, A ON JE I DALJE GURAO TU NEKU SVOJU PRIČU: Lazar i Brendon se sukobili u studiju, nikako da USKLADE PRIČE šta su radili TOG DANA U STANU!

Lazar Jeremić i Branislav Radonić Brendon gostovali su u jednoj emisiji, a tom priliko povela se tema nihovog susreta pre rijalitija, o kome se zadrugarima priče ne poklapaju.

"Prvi put akd sam bio kod njega, bio je jako gostoprimiv, ja sam zaista imao lepo iskustvo i lepo prijateljstvo sa Brendonom", rekao je Jeremić kao iz topa, dok ga je nekadašnji rijaliti cimer oštro demantovao.

foto: Pritnscreen Pink

"To je bilo pogrešno i usputno poznanstvo, nikako ružno, ali nikakvo prijateljstvo nije bilo. Moji prijatelji su ljudi koji se ne eksponiraju pred kamerama. Jednom smo se videli, on je bio gost jednog popodneva sa prijateljicom u mom stanu. Mi smo se znali iz jednog rijalitija", rekao je Branislav po malo ljutito.

"Brendon zna kakav sam ja momak, iako to neće da prizna. Jednom momenta smo bili sami, i kaže mi da sam se ja baš snašao, dok je on gledao samo sebe. Ja sam mnogima, ne samo njemu želeo da pomognem, a on je gurao tu neku svoju priču", zaključio je Lazar koji je sve vreme bio nasmejan i dobro raspoložen tokom emisije "Zadruga, narod pita".

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Foto: Printscreen Pink

Kurir