SUBOTIĆEVA OTIŠLA POD NOŽ, VADI SILIKONE: Bivši dečko ju je nagovorio da ugradi OGROMNE GRUDI, prošla je PAKAO, a evo šta sad poručuje DAVIDU i svim ženama!

Aleksandra Subotić odlučila je da smanji svoje bujne grudi, koje je uradila na nagovor bivšeg dečka Davida Dragojevića.

"Iskreno, bila sam skroz opuštena, bila sam u bioskopu, ali nisam mogla da zaspim do četiri ujutru i hvata me trema sada... Zato što sam prvi put uradila nepromišljeno - nisam razmišljala, nekako je bilo pošto-poto samo to da uradim. Nisam razmišljala ni o zdravlju, bolela me je kičma, smatram da je to previše i ne priliči mi. Ne sviđa mi se, smatram da su grudi degutantne", započela je priču bivša učesnica "Zadruge 2".

Kako je Dragojević bio jedan od razloga zbog kog se odlučila na velike grudi, upitali smo je da li je ovo osveta.

"Ma, on ima svoju devojku, pa neka mu se sveti. On je rekao da voli velike grudi, a sad radim ono što se meni sviđa", bila je odlučna Subotićeva.

Aleksandra je imala i poruku za devojke koje žele da naprave ovakvu intervenciju.

"Nek razmisle o svemu pre nego što urade, i da svaku operaciju urade zbog sebe, da sebi budu lepe. Možda i treba poslušati svoje bližnje. Ljuba me je podržala i ona smatra da mi ovo ne treba, nije bila za tu operaciju prvi put kad sam uradila i smatram da je trebalo da je poslušam", ispričala je Aleksandra.

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Ig

Kurir