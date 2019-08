SAMO DA MILJANA I ŽELJKO NE NASTRADAJU! DADILJA NAKON INCIDENTA OTKRILA PRAVO STANJE KOD KULIĆA: On dođe PRIPIT pa viče i baca nameštaj po kući! Svi to znaju, ali ga se PLAŠE, JER JE PSIHOPATA!

Miljana Kulić prijavila je svog oca Sinišu Kulića zbog zlostavljanja nje i njenog sina Željka, a dadilja Klara odlučila je da progovori o dešavanjima u toj kući, s obzirom da je imala prilike da prisustvuje različitim situacijama u kojima je, kako je rekla, otac rijaliti učesnice u pripitom stanju maltretirao sve prisutne.

"Često sam prisustvovala ovakvim scenama, samo je za poslednji incident kao izgovor iskoristio to što je njegova supruga Marija otišla na more, a on nije hteo, pa je u poslednjem trenutku otkazao. Bio je nervozan tog dana što je ona otišla jer je navikao da mu je ona tu za sve, malo je popio i napravio scenu kada je ugledao Miljanu, bebu i mene. Miljani je svašta radio, vikao je i na mene, gurao je garnituru na mene, a dete mi je bilo u rukama, uplašila sam se da nešto ne uradi Željku. Nije dete dužno da trpi traume, Miljana se jako uznemirila", započela je priču dadilja za "Srpski telegraf" i potom otkrila šta se godinama dešava u kući Kulića.

"Ovo je deseta godina kako on maltretira Mariju i ćerke. Marija neće da se razvede jer ima tri ženska deteta s njim, da se ne bi svašta pričalo. Poslednje što se desilo je to da je mene optužio da sam ukrala zlato iz kuće i kada smo mu pokazali da je zlato tu, on je rekao da je sanjao. Nakon toga me je i gurnuo i oteo mi Željka i terao me iz kuće. Ovo je strašno, godinama se iz čista mira napije i nema ga po ceo dan. Onda dođe kući i krene da maltretira sve koji su tu i da isteruje iz kuće nazivajući ih najstrašnijim imenima. Miljana zbog njega nije psihički dobro, zbog njega je i počela jako mlada da pije lekove. Nije ih samo tukao jer ne sme, ali do kada će biti tako, nisam sigurna. Znate kako je to sa ljudima koji su poročni, on je ipak alkoholičar, takvi ljudi, kad im padne mrak, mogu nekog da ubiju. Ne daj bože da Miljana i Željko stradaju. Ne mislim da bi ih on upucao ili nešto, ali šta da je uzeo garnituru, pa bacio na Miljanu sa detetom u naručju... Ne smem ni da pomislim. Ceo komšiluk ovo sve zna, ali ćute jer ga se plaše i misle da je psihopata", zaključuje dadilja Klara, a Siniša je dobio zabranu prilaska ćerki na 48 sati.

