JAD! SAZNAO SAM DA MI JE TATA UMRO ZAHVALJUJUĆI MEDIJIMA: Vanbračni sin Šabana Šaulića otvorio dušu 6 meseci nakon VELIKE TRAGEDIJE! Isplivale reči koje mu je ILDA ŠAPNULA NA SAHRANI!

Robert Šaulić ima 47 godina i dalje pamti svaki trenutak proveden sa ocem Šabanom Šaulićem, čiji je vanbračni sin. On se pojavio na sahrani preminulog kralja narodne muzike, ali se o njemu godinama pre toga retko kada pisalo.

- Mene niko nije obavestio jer, iskreno da vam kažem, nisam u kontaktu ni sa kim iz porodice. Kada je moj tata umro, nek mu je laka crna zemlja, ja sam zahvaljujući medijima saznao za to. Nikad ranije nisam bio u kontaktu sa sestrama, bratom, a pogotovo sa Gordanom. Kada me je videla na sahrani, da je mogla u zemlju bi propala. Da pogled može da ubije, ona bi me tada ubila. Gordana nikad nije fermala Šabanovu porodicu ni dva odsto, stidela se svih nas, nikoga nije ni cenila ni poštovala. Ja ću otići na očev grob samo da dobijem slobodan dan na poslu. Sada radim na građevini, pa moram da vidim sa njima da me puste. Zadovoljan sam što uopšte radim, ja imam epilepsiju i kada dobijem napad, ostanem bez posla. Onda tražim drugu firmu, ali teško je naći nekog da me zaposli jer imam taj zdravstveni problem - rekao je Robert, koji je srećan što bar privremeno ima radno mesto i neki prihod.

On ističe da je uvek bio skroman te da nikada ništa nije tražio od Šaulića. Ni sada, kada bi trebalo da mu pripadne deo nasledstva, on ništa ne očekuje.

- Pravo da vam kažem, ne znam ništa o tom nasledstvu. Neki kažu da imam pravo na nužni deo, ali ja se nisam raspitivao. Nisam nikom ništa tražio i nisam se bavio nasledstvom. Navodno se samo kuća u Beogradu vodi na Gordanu, a sve ostalo na decu Mihajla, Ildu i Sanelu, a ja tu nemam ništa. Većina ljudi govori da bi trebalo i ja nešto da dobijem, ali da se razumemo, ja sam skroman čovek i ako mi dosad ništa nisu dali, neće ni odsad, tako da to je to. Moj otac je za Gordanu bio mašina za pravljenje para. On je išao i radio, a ona je uzimala novac, zakazivala mu nove nastupe i kupovala nekretnine. Sećam se jednog intervjua koji sam gledao na televiziji, voditeljka ga pita gde živi, a on kaže da s jedne adrese ode na put, a kada sleti opet u Beograd, mora da zove Gocu da vidi da li su na istoj adresi ili su promenili mesto stanovanja - ispričao je Robert.

Što se tiče njegovog odnosa sa Šabanom, kaže da su se viđali krišom posle nastupa i to na pola sata, kao i da su sve krili od Gordane Šaulić.

- Otac i ja nikad nismo bili u nekim odnosima, ali viđali smo se. Imali smo neke naše tajne susrete, krišom na koncertima i posle nastupa na pola sata, ali sve smo to krili od Gordane. Mene ona ne zanima, mogao sam to i ranije da otkrijem i da joj kažem, ali zbog oca sam ćutao. To su bile naše tajne. Bilo mi je mnogo teško, bilo je teško i njemu, a meni će to ostati rana do kraja života. I zato ja kažem – ko je ubio Šabana, pa ona ga je ubila! Šaban je bio njena mašina za pravljenje para. Pa zakazala mu je nastupe do 2021. godine i pokupila novac unapred! Pa, o čemu mi ljudi treba dalje da pričamo! Evo, ja vas pitam ko je zarađivao taj novac, ona ili on, kome je Bog dao glas? Sećam se trenutaka kada sam prvi put video svoje sestre Sanelu i Ildu kod babe i dede u Šapcu. Bile su male, znam da Gordana posle nije dozvoljavala da one odlaze tamo - rekao je Šaulićev vanbračni sin.

Kada se na sahrani susreo sa Ildom, razmenili su samo jednu rečenicu. Ona je plakala, ali je Robertu nešto šapnula na uvo.

- Znate šta, ja sam veoma smiren, i tu narav sam nasledio od svog oca, i kada sam prišao Ildi na sahrani, nas dvoje kao da smo se razumeli pogledom. Jedno drugom smo u onoj tuzi i očaju pogledali u oči i izjavili smo jedno drugom saučešće. Ona je samo rekla: "Znam sve", spustila glavu i plakala - ispričao je Robert.

- Brata Mihajla upoznao sam na velikom poselu na Kalemegdanu, tata je imao koncert i zvao me je da dođem da se družimo. Mihajlo je trčkarao okolo i u jednom trenutku kada sam ja rekao: ’E tata da te pitam…’, Mihajlo je zbunjeno pitao Šabana: ’Kako on tebe zove tata?’ Taj trenutak ću pamtiti do kraja života! Otac je tada zagrlio obojicu i nežno rekao Mihajlu: ’Kako sam tebi tata, tako sam i njemu, samo što nemate istu majku. Mami Goci ne smeš nikad da kažeš da si upoznao brata i to je naša tajna koju moramo da čuvamo.’ I zaista, Mihajlo je ćutao sve ove godine. Možda ni dan-danas nije ništa rekao Goci. Pitao sam ja kasnije tatu kada smo se viđali da li je Mihajlo odao tajnu Gordani, a on mi je rekao da ni reč nikada nije rekao. Posle toga brata i sestre video sam tek u kapeli na sahrani našeg oca - završio je on.

