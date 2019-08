TERAJ SE, NE ZANIMA ME ŠTA PRIČAŠ! David žestoko odbrusio Koraćevoj, komšije ih OTKUCALE: Ana lupa ŠTIKLETINAMA u 3 noću, a ujutru traži da kupi LOSOSA tamo gde ga NEMA! HIT!

Ana Korać i David Dragojević važe za skladan par, a komšije otkrivaju da nije uvek baš tako. Oni su zajednički život započeli u luksuznom naselju na Novom Beogradu po izlasku iz "Zadruge 2".

- Anu viđam skoro svakog dana kada idem u poslepodnevnu šetnju. Na prvi pogled mi je delovala ljubazno, ali se ispostavilo da nije takva. Jedino što ima od komšijkih manira jeste što mi se javi i kaže "dobar dan", ali sve drugo je zaboravila da ponese iz roditeljske kuće - rekla je Anina i Davidova komšinica.

- Kada smo se upoznale, odmah smo došle u sukob jer sam videla da ostavlja đubre ispred vrata i neće odmah da ga izbaci. Pa gde to ima? Ljubazno sam joj rekla da to ne radi i da svoje smeće odmah iznese napolje, a ona je meni tako drsko odbrusila da gledam svoja posla i da se ne mešam tamo gde mi nije mesto. Iskreno, to sam i uradila, ali sam je prijavila upravniku zgrade i čula sam da je dobila opomenu - priča komšinica koja ni o Ani.

Pto se tiče Dragojevića, za njega tvrdi da nije ništa bolji.

- Njega sam videla samo jednom, kada se svađao sa Anom dok je izlazio iz stana u kom žive. Toliko je jako zalupio vratima i viknuo joj: "Teraj se, ne zanima me šta pričaš", da sam se sva naježila. Ne viđam ih često ali ih čujem usred noći kada se vraćaju iz grada. Uglavnom to bude posle tri ujutro, ona lupa svojim štikletinama po stepenicama, a on je bučan i smeje se glasno. Onda traže ključeve po deset minuta jer su uvek pijani - priča komšinica i dodaje:

- Kada konačno pronađu ključ, ne mogu da pogode bravu. Ma, probude sve stanare u zgradi, ali ljudi neće o tome da pričaju. Uopšte mi se ne dopadaju, jedva čekam da se isele, pa da napokon imamo mir - rekla je prva komšinica.

- Nekoliko puta je dolazila sa dečkom i kupovali su samo vodu i nekoliko gaziranih napitaka, a jednom kada je bila sama, došla je da traži lososa, što u našoj prodavnici nema da se kupi. Izgleda da je pamćenje loše služi, te je još dva, tri puta svraćala i ponovo tražila istu ribu, a kada sam joj to ponovila ona je napravila čudnu grimasu - ispričala je gospođa iz prodavnice.

