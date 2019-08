JOŠ MI RECI DA JE TO DU*E KAO NA SLIKAMA! Isplivala prepiska Marijane Zonjić i Vladimira Tomovića: Vatrena plavuša UDARILA ŽESTOKO posle prozivki!

Marijana Zonjić odgovorila je na žestoku paljbu Vladimira Tomovića, tako što je, kako se navodi, pokazala njihovu prepisku iz perioda pre nego što su ušli u "Zadrugu 2".

Naime, Vladimir Tomović bez dlake na jeziku, tokom jednog televizijskog gostovanja, otkrio je šta mu je mesecima ležalo na duši. Iako u "Zadruzi 2" nije proveo mnogo vremena, i te kako je ostavio utisak kako na cimere iz Bele kuće, pa tako i na javnost.

Osim o bivšoj Staniji Dobrojević, njenom sadašnjem dečku Marku Markoviću, te Pavlu Jovanoviću, Zlati Đurković i Banetu Čolaku, Crnogorac je progovorio i o Marijani Zonjić i nije birao reči. Ona mu, pak, nije ostala dužna.

Međutim, na žestoku paljbu ona mu je jednako jako i uzvratila, kako se navodi, njihovom prepiskom iz perioda pre ulaska u "Zadrugu".

"Pošto je rekao da sam cura sa kojom se igraju muškarci i koju koriste, a on nije mogao, a i izjavio je da me ne poznaje, da nikada nije čuo za mene, da ne zna ništa o meni, pa je malo kontradiktoran, ova prepiska dokazuje suprotno. Možda ga je zabolelo to što sam rekla Staniji da joj ne treba muškarac koji svakoj curi piše (Eleonora, Maja, Mina, Aleksandra, ja i tako dalje). Morao je da mi vrati sinoć u emisiji (Narod pita) tako što je rekao za mene sve i svašta. Nikog prva ne diram, ali ne ostajem dužna", poručila je Marijana, a onda je, navodi se, pokazala poruke sa Instagrama.

Vladimir joj je navodno pisao kako ga je veoma usrećilo to što ga je zapratila na pomenutoj društvenoj mreži. Poručivao joj je kako ga izluđuje emotikonom poljupca koji mu je poslala, te da će je ukrasti. Najveći šok javnost je doživela videvši da ju je pitao koliko je tačno visoka, te da ga zanima da li je "njeno c*načko du*e" isto uživo kao i na fotografijama.

