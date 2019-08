CEO BEOGRAD ZNA KO JE VLADIMIR, A JA NISAM! DEČKO VOLI DRUGE STVARI: Zerina Hećo brutalno uvredila BIVŠEG, a on odmah odgovorio!

Zerina Hećo progovorila je o svojoj vezi sa Vladimirom Todorovićem, sa kojim se brutalno posvađala.

Ona kaže da je tek nakon izlaska shvatila ko je zapravo njen bivši dečko.

"Vladimir je ključan u smislu da je bio moja podrška. Međutim, on to nije bio. Po izlasku se videlo pravo lice ljudi. Nisam adresa na kojoj on stanuje. Dečko voli neke druge stvari, ja nisam to znala. Ceo Beograd to zna, ja nisam znala, došla sam iz Sarajeva", rekla je Zerina Hećo u "Narod pita".

Vladimir je nakon njenog izlaganja u emisiji izneo svoje mišljenje.

"Sve što mislim o Zerini, ja sam rekao i pokazao dok smo bili u Zadruzi. Ona je nastavila sa svojim životom, ja sa svojim. Ne znam zašto je imala potrebu da me pominje, ja za nju nemam šta da kažem i tako će i ostati. Želim joj sve najbolje", rekao je on za "Pink".

