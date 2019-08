ZERINA JE ZDRAVA KAO DREN, ALI JE NAJVEĆI LAŽOV! NOSI KINESKU PERIKU OD 2 EVRA, BACALA SE PIJANA: Lepi Mića odgovorio Hećovoj na PROZIVKE ništa ne TRPI!

Lepi Mića na samom početku je progovorio o Zerini Hećo, koja ga je nazvala šovinistom i fašistom.

On kaže da je Zerina sve vreme glumila i lagala, kao i da su svi gledali kako se baca pijana.

"To su strašne laži, kilometarske. Dama je došla sa kineskom perikom od 2 evra. Videli smo kako se baca pijana, kuka, plače, a kada pogledate pozadinu, ne vidite šta je problem. Sve se desilo ni od čega, bitno je da budu ovde i da ih pozdravljaju u gradu. Ona je rekla da sam ja fašista i šovinista, a ja osuđujem par poziva ružnih koji su joj bili upućeni", rekao je Mića i istakao da Zerina nije bila bolesna kada je ušla u rijaliti.

"Ošišala se na ćelavo, mi svi čekamo da izađe. To je bio modni detalj, a ne bolest. Nisu ljudi ludi da uvode osobe koje su bolesne, to što tamo glume njihov je problem. Ona je zdrava kao dren, ali lažov najveći na svetu. Ona je meni zamerila da mrzim ljude koji nisu Srbi. Pozdravlja Sarajevo gde sam ja rođen, a ja istočno Sarajevo. Došla si u Beograd i pričaš da je neko fašista, to je dokaz da devojka nije normalna. Ušla je u "Zadrugu" da otvori nešto svoje, da zaradi za ćerku, a na kraju postala pevačica", zaključio je Mića u "Narod pita".

