DINA GALORINI ZAVRŠILA U ĆORCI U ŠAPCU! Vređala policajce, oni je nabili na haubu i stavili joj lisice! 3 sata provela u pritvoru jer je GLUMILA zvezdu!

Kontroverzna učesnica "Parova" Dina Galorini uhapšena je u Šapcu nakon što se raspravljala sa policijom i navodno ih vređala ih. Iako je policija radila svoj posao i obavljala rutinsku kontrolu, Dini se to nije svidelo, pa je počela da se raspravlja s njima, nakon čega je završila upolicijskoj stanici.

"Ja sam krenula na rođendan kod Elvina u Bosnu sa Jovanom Novakov Šmizlom i Ivanijom Bajić. On je očekivao da ću doći, ali nije bio siguran pošto sam rekla da imam mnogo obaveza na sam htela da ga iznenadim. Mi smo preko Šapca krenuli za Sarajevo. Međutim, u Šapcu sam ja vozila pošto smo se menjale jer je dug put I tamo nas je zaustavila policija. Oni su tražili dokumenta I kažu Ivaniji, koja je sedela pozadi, da takođe spremi dokumenta. Kada sam ih pitala da li I ja da dam, oni kažu nepočinje priču Dina inastavlja da priča šta se desilo tog dana i zašto je završila u policijskoj stanici. - Pola sata su nas mrcvarili i kažu Šmizli da spremi 10.000 dinara za pojas zato što nije bio dobro vezan.Kažu nam, da nije imala uopšte pojas, kazna bi bila 5.000 dinara, a ovako je 10.000 dinara. Ivaniji 5.000 dinara napišu kaznu za pojas zato što ga nije vezala, a sedela je pozadi. Pošto se sve to odužilo, Jovana je izašla da vidi o čemu se radi i zašto su tako spori, a meni nešto pozlilo od vrućine, pa sam izašla na vazduh. Nisam uopšte prilazila policijskim kolima, već sam stajala ispred naših pošto mi je bilo jako loše. Jovana počne da razgovara s njima, a meni priđe taj neki koji je kao glavni u policiji ispita me: "Je li, odakle tebi pravo da izlaziš iz kola, šta ti misliš ko si ti" i počne da mi se unosi u facu. Ja sam poludela i pitala ga na šta to liči i zašto tako priča sa mnom. On meni kaže: "Je l' ti znaš da sam ja u Šapcu glavni" i ja mu odgovorim da mene ne zanima".

On je tada počeo da urla na mene da sam ja napravila prekršaj što sam izašla iz kola, a ja sam mu pravdala da mi nije dobro jer mi se baš slošilo. On je mene tada gurnuo i rekao mi: "Ajde sklanjaj se tamo, vidi na šta ličiš, bre. Šta ste vi umislile da ste bitne? Misliš zato što si iz Beograda da možeš da radiš šta poželiš, ćuti da te sada ne privedem". Ja mu kažem: "Slobodno me privedi ako imaš za šta". Onda joj je prišla policajka i ovaj glavni joj je rekao da i meni napiše kaznu i ja sam počela da se svađam s njim, nakon čega je pozvao patrolu i uhapsio mi priča Galorinijeva i opisuje kakvo je bilo hapšenje.

"Sve tri su nas prislonili na haubu, stavili nam lisice i pretresli nas. Nakon toga mi je rekao da će mi lupiti šamarčinu i da mi je bolje da ćutim i da nikome ne pričam o ovome. Rekao mi je da nisam svesna šta može da mi uradi od života. U policijskoj stanici smo bile tri sata, pozvali su javnog tužioca da vidi šta će sa nama pošto smo mi navodno bile bezobrazne prema nadležnim organima, posebno ja. Ja sam pokušala sve da snimim, a taj glavni mi je uzeo telefon i bacio ga na pod, nakon čega mi je puklo staklo. Čim sam stigla u Beograd, prijavila sam gabeogradskoj policiji za nasilje", zaključilaje Dina.

