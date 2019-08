ANABELA MARKU IZBACILA STVARI IZ LUNINOG STANA?! OSTALA SAMO ČETKICA: Miljković se još nije sreo sa TAŠTOM, a evo šta je rekao o Atijasovoj!

Luna Đogani i Marko Miljković kojima nakon "Zadruge 2" u stvarnom svetu cvetaju ruže, pre nekoliko dana su se vratili sa odmora u Egiptu.

Spekulisalo se u medijima da Miljković nije u dobrim odnosima sa Anabelom Atijas, kao i da mu je izbacila stvari iz stana. On je sada otkrio da se još nije sreo sa Luninom majkom i koji je razlog "izbegavanja".

"Susret sa Anabelom još nije realizovan. Sada su nas sačekale neke obaveze koje smo odlagali dok smo bili na moru", naveo je Marko kao razlog i dodao priča kako se on interesa zakačio za Lunu kao parazit nije istinita.

"Ne, to nije istina, nisam se uvalio ni u njen stan i tamo ne živim. To je još jedan od pokušaja manipulacije jadnih i bednih zadrugara. To su gluposti. Dešava se da neki put ja prespavam kod nje, neki put ona prespava kod mene. Jednostvano, još nismo počeli da živimo zajedno. To je sve iz šupljeg u prazno. Bilo je nešto i da je Anabela izbacila moje stvari. Što se tiče mojih stvari kod Lune, ja imam četkicu za zube svoju tamo, u slučaju da prespavam kod nje. Kada sam se vratio iz Egipta, četkica za zube je bila tamo gde sam je i ostavio".

