STIZALE SU MI PRETNJE DA ĆE ME UBITI ZBOG NADEŽDE! BILA SAM POTRESENA: Luna Đogani progovorila o porukama gde podržava NASILJE i otkrila šta je prava istina!

Luna Đogani optužena je da je podržala nasilje Tome Panića koji je pretukao Nadeždu Biljić.

Pobednica rijalitija progovorila je o incidentu i tvrdi da to nije istina.

"Ja nisam pratila emisiju gde je bila Nadežda, tek sam ujutru videla šta je pričala, a to me nije dotaklo. Ljudi generalno menjaju mišljenje kako se probude, ili me lično hvale, a sa strane pljuju. To jutro sam čekala da mi izađe pesma, da bi meni stizale pretnje da će me ubiti. Gledala sam o čemu se radi, zvali su me novinari i rekli mi da sam podržala ono što se Nadeždi desilo. Kada sam pogledala, možda bih i ja pomislila. Nikada u životu i da sam to pomislila, ne bih to napisala na Instagramu nekom tamo fanu", rekla je Luna i dodala:

"Svako ko me pratio može da potvrdi da sam protivnik nasilja. Ja sam imala situacije u svom životu gde sam gledala kada muškarac maltretira ženu. Najvećem neprijatelju to ne bih poželela. Mnogo me to povredilo, posle sam saznala od koga je to poteklo. Ljudi su pokušali na sve načine meni da upropaste taj dan. Svi su likovali u napadali me, bilo je bitnije od moje pesme. Namerno su sabotirali, veče pre toga su ugovarali kako će da prave grupe da disklajkuju moje kanale, moj profil. Zaboravila sam pesmu, bila sam potresena. Ne mogu da verujem dokle će ovo više da joj se dešava, ona treba da se posveti sebi. Marko je bio zgrožen, ali je rekao da je to i očekivao od Tome."

