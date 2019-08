MOMAK KOJI JE GODINAMA PRATIO JE BIO MOTIV TOMI DA UNAKAZI BILJIĆEVU?! Nadežda pobegla u Valjevo pa PRIZNALA šta se desilo KOBNE NOĆI NA BANOVOM BRDU! ŠOK!

Nadežda Biljić dobila je batine od Tome Panića, a pravi pakao je usledio pošto je maneken iz Svilajnca našao poruku koju je pevačica dobila od momka koji je godinama prati na ulici, kako je ispričala pevačica pošto se iz Beograda vratila u Valjevo.

- Bolje sam, kod kuće sam u Valjevu. Biću bolje. Tek sam krenula sa oporavkom. Stojim iza svega onoga što sam rekla. To da sam ja njega gađala flašom u glavu je glupost. On je razbio moju čašu. Danas sam saznala da mi je čitao poruke neke. Jedan lik koji mene godinama prati na ulici, iz kraja, ja sam uzela njegov telefon da bih ga blokirala. On (Toma) je kopao po mom telefonu i poslao mu sve i svašta i zbog toga se ponašao onako i muvao druge devojke i došlo je do toga do čega je došlo - ispričala nam je Nadežda.

- Tu osobu često viđam, pratim na ulici. Toma je njemu slao poruke. Ja to nisam znala, ali mi se taj dečko javio danas. Ja u životu ne bih uzela njegov telefon, a i kad bih mu uzela telefon, ja bih ga prvo pitala. Ovo nije opravdanje, ovo je razlog da budem još više besna. Vidim da me opet nešto pljuje, kao ostala mu lična karta kod mene, a on ne želi da bude u kontaktu. Neka radi šta hoće, ja mu želim sve najbolje u životu, ali ja mu nikada neću oprostiti - zaključila je Nadežda.

