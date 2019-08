STANIJA GOVORILA DA ĆE PORED NJE IMATI SVE NAPOLJU, MARIJANA JOJ BRISALA SUZE: Zonjićeva otvorila dušu o prijateljstvu iz rijalitija, STARLETA zaboravila da drugarica postoji!

Marijana Zonjić družila se sa Stanijom Dobrojević dok su bile u rijalitiju, a mnogi su pevačici govorili da je starleta koristi.

Njih dve su tvrdile da će biti u dobrim odnosima i posle "Zadruge 2", ali se to ipak nije desilo.

foto: Printscreen Pink

"Nismo se čule uopšte, pretpostavljam da je to zbog Marka Markovića jer on i ja nismo u najsjajnijim odnosima, ne vidim drugi razlog... I baš mi je krivo zbog toga, jer sam ja tu curu zaista zavolela...7 meseci smo bile 24 sata zajedno i delile smo tajne, hranu, garderobu... Ne možeš da ne zavoliš nekoga posebno u tim okolnostima kao što je rijaliti, gde nemaš nikog svog, ona je za mene bila skoro kao starija sestra, tako sam je posmatrala. I sad ništa od toga... A razlog je? Nemam pojma", rekla je Marijana i dodala:

"Što je najgore od svega ništa nismo slale jedna drugoj. Jeste njena drugarica Tamara kad mi je bio rođendan čestitala u Stanijino ime i to je to. Ne osećam potrebu da se javim, jer mislim da ovaj put ona treba da uradi to ako smatra da smo prijateljice, kao što ja mislim. A svi su mi rekli da će tako biti, a ja im nisam verovala."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir