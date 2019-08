DRAGANINOM BIVŠEM MUŽU ISTEKLA ZABRANA PRILASKA: Proganjao ju je na letovanju, a sad Siniša došao u njen stan i TRAŽIO OVO! Mali Jovan BRIŠE mami SUZE!

Dragana Mitar progovorila je o stvarima koje se u poslednje vreme dešavaju u njenom životu.

Ona je prošli put pričala o nasilju koje je pretrpela od bivšeg muža Siniše Dragutinovića, a evo na kakve komentare je posle naišla.

"Ja sam dobila pozitivne komentare. Iskrena sam i u rijalitiju sam otvorila život, iako to nisam morala da radim. Neko osuđuje, neko podržava, ali istina kad tad izađe na videlo. Svaki dan sam sa sinom, pripremamo se za odmor, uživaćemo na moru, on mi je najveća sreća u životu i moja najveća ljubav", rekla je Dragana i priznala da je Jovan često pita kada će dobiti brata.

"Sada ima 5 godina i znam da mu treba neko. Brižan je, iako je mali, brine o meni. Trudila sam se da ga sklonim kod bake i deke, desilo se da plačem kući, ali se trudim da ne pokazujem emocije. Rekao mi je da smem da zaplačem samo sa njim u krevetu i da će me on pomaziti da ne plačem."

Mitrovu su mnogi osudili što je prevarila svog muža kada su bili zajedno, a ona kaže da mu je samo uzvratila.

"Nikada ne bih prevarila supruga da on nije mene, samo sam mu vratila istom merom. Ja sam to pogrešila, ali sam loše uradila sebi, a ne drugima. Čemu mržnja i strašna osuda? Smatram da sam pre svega čovek, prijatelj i neko ko uradi nepromišljeno i to se okrene protiv mene", rekla je Mitrova.

Siniša je letovao na istom mestu gde je bila Dragana sa drugaricom Oljom Bajrami, a bila je u šoku što je došao u Budvu na odmor sa novom devojkom.

"Bila sam šokirana, meni je poniženje za žensko koje je sa njim da tu letuje. Ne znam šta je hteo da dokaže. Čula sam da je bio i agresivan prema novinarima na plaži. Ja se ne bih pojavljivala, ružno je, to je dno dna. Bila sam sa Oljom, a on je ušao u prodavnicu sa njom, kao da je osvojio Budvu. Ona je ubrzala hod, on se osmehnuo, a Olja i ja smo izašle iz radnje. Jedna žena ih je videla, pa mi je pustila poruku da su bili nervozni, a ja sam rekla da su naleteli na mene. Ja prema tom čoveku ne osećam ništa, nisam se plašila. Drugi put sam sedela u kafiću, a oni su išli jedno pored drugog i kako su naleteli na mene skrenuli su, a treći put sam prošla pored njega, a ja nisam ni videla, imam dioptriju minus 2, pa mi je Olja rekla. On kao da nasilno želi da vidim da je srećan, a mene to ne potresa, neka bude što dalje od mene", kaže bivša zadrugarka u "Narod pita" i dodaje:

"16. avgusta je istekla zabrana, a juče smo se sreli. Rekao je da će doći u stan da uzme svoje stvari, sa 2 ćerke iz prvog braka, a ja sam bila srećna što je tako. Rekao je: "Da li je moguće da se selim iz svog stana?", a rekao je da će povući prijavu i da će on meni dati starateljstvo. Nisam pristala, neću da prelazim preko toga, ne možemo da se dogovorimo. Videćemo se na sudu. Između nas komunikacije nema, ne volim da pričam s tim čovekom. On je rekao da će Jovana da vidi kada bude imao 18 godina, a priča da hoće starateljstvo."

