MILOŠ SAM BIRA HONORAR I KOLIKO ĆE OSTATI U RIJALITIJU: Bojaniću nude bogatstvo da uđe u Zadrugu!

Isplativ - Da je folker jedan od najboljih takmičara u ovakvim TV formatima, pokazuje to što je televizija Pink spremna da plati koliko god on bude tražio, a ta suma može biti veća i od 100.000 evra

Velike su šanse da jedan od učesnika treće sezone "Zadruge" bude Miloš Bojanić, kojeg producenti nedeljama ubeđuju da potpiše ugovor po kojem bi bio najplaćeniji takmičar u istoriji šou-programa u Srbiji.

Folk pevač zarekao se da više nikad neće ući u rijaliti, ali sve su veći izgledi da promeni stav, i to zbog para. Kako saznajemo od izvora bliskih Bojaniću, on je trenutno u dilemi šta da uradi s ponudom televizije Pink, na koju bi bilo ko drugi na njegovom mestu teško ostao imun.

- Miloša su i ranije zvali u sve moguće rijalitije, ali on neće da učestvuju u tome. Dva puta je ulazio i smatra da je to dovoljno. Čak ni velike svote novca koje su mu nuđene nisu bile dovoljan razlog da promeni mišljenje. Ipak, pozivi s televizije Pink poslednjih nedelja učinili su da on prvi put ne zna šta da radi. Prvo su mu ponudili honorar od 100.000 evra za celu sezonu, koja bi trebalo da traje godinu dana. On je to odbio, uz obrazloženje da mu ne pada na pamet toliko dugo da bude u rijalitiju. Onda su oni rekli da postoji varijanta da bude četiri meseca učesnik za iznos od 50.000 evra. I to je odbio - kaže naš sagovornik.



Pre nekoliko dana ponovo su ga zvali producenti i rekli mu da oni po svaku cenu žele njega u trećoj sezoni "Zadruge" i da neće odustati od te namere.

- Bojanić im je rekao da niko, pa ni oni nemaju te pare za koje bi on ponovo ušao u rijaliti. Odgovor produkcije glasio je: "Samo odredite iznos i koliko vremenski hoćete da budete učesnik". E, tada je Miloš ostao bez teksta. To znači da bi mogao da traži para koliko hoće jer su oni zaista spremni da plate koliko god bude trebalo. Nije mi rekao šta će odlučiti, vidim da se premišlja. Samo mi je kazao da o tome još nije ozbiljno popričao sa suprugom Brankom, a njeno mišljenje mu je veoma važno. Po svoj prilici će on biti deo treće sezone jer takvu ponudu niko ne bi mogao da odbije - dodao je naš izvor.

Folker nam se juče nije javio na telefon, pa tako nismo saznali iz prve ruke da li je doneo konačnu odluku i hoćemo li ga gledati od jeseni u "Zadruzi".

Kontroverzan U "FARMI" POBEDIO, U "DVORU" DOBIO BATINE Miloš je prvi put učestvovao u rijalitiju 2010. godine. Bio je najomraženiji takmičar među učesnicima "Farme", ali to mu je i obezbedilo titulu pobednika u finalu. Još se pamti njegova svađa i pljuvanje s koleginicom Zoricom Brunclik, što se kasnije završilo tužbom i suđenjem koje je trajalo nekoliko godina, a pobednik je opet bio Bojanić. Sledeći njegov rijaliti bio je "Dvor" 2011. godine, koji se neslavno završio. foto: Dragan Kadić, Dragana Udovičić Prvi je dobio batine od Ivana Fecea Firčija, s kojim se sukobio i u "Farmi", ali nije to bilo najgore što se desilo. Miloš i Maja Nikolić diskvalifikovani su iz tog rijalitija zbog vređanja i pozivanja na mržnju protiv Jevreja. Protiv njih je podignuta optužnica, ali su kasnije oboje oslobođeni krivice.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević/

