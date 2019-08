DAVID ĆE ZAPROSITI ANU NA MORU? Najbolji prijatelj ih slučajno RASKRINKAO, ovo su DETALJI!

Ana Korać i David Dragojević otišli su zajedno na letovanje, a njihov zajednički prijatelj otkrio je zašto nije otišao sa njima.

Lazar Jeremić je progovorio o odnosu sa Davidom i Anom, a onda ih je slučajno i "raskrinkao".

foto: Printscreen/Instgaram

"Mi se i danas čujemo, u poslednje vreme baš često. Oni su jutros stigli na more, uživaju u ljubavi. Nisu u Crnoj Gori. Viđamo se, ali definitivno nije kao u "Zadruzi". Posvetili smo se svojim obavezama. U poslednje vreme smo jesmo često čuli, trebalo je zajedno i da idemo na more", rekao je Jeremić, a onda otkrio zašto ipak nisu zajedno otišli na more.

"Ja sam nešto počeo da radim i nisam se uklopio u taj njihov termin. Oni su otišli, a ja ću možda da im se priključim. Oni će da se jave za par dana jer David sprema jedno veliko iznenađenje Ani", zaključio je Lazar u "Narod pita".

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/TV Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

