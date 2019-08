MAJIN OTAC PRETIO OVOM ZADRUGARU: Bivši učesnik hteo da napravi PAKAO Marinkovićevoj zato što ga je vređala, evo o kome je reč!

Maja Marinković pretrpela je brojne uvrede zadrugara dok je bila u rijalitiju, a sada se jedan učesnik pokajao zbog sukoba sa njom.

U pitanju je Lazar Jeremić, koji je sada sa Majom u prijateljskim odnosima, ali nije sve bilo sjajno kada su tek napustili Belu kuću.

"Maja nikoga nije vređala, nije psovala, u jednom momentu je podržala Aleksandru, mene je izvređala. Iskoristio sam taj momenat da izmislim da znam nešto o njoj, hteo sam da joj napakostim. Iznerviralo me je to što me je njen tata prozivao i pretio mi, ja sam mu poslao poruku i rekao da se ja i njegova ćerka čujemo i u odličnim smo odnosima. Ona je pričala sa ocem i to smo razrešili", izjavio je Lazar u "Narod pita".

