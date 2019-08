ODZVONILO STARLETAMA! ZABORAVLJENI PEVAČI VRAĆAJU SE U IGRU: Bivše zvezde ulaze u PAROVE, a MEĐU NJIMA JE I JEDAN LOPOV! Dobili su PAKLENI ZADATAK!

Produkcija Hepi televizije odlučila je da od osme sezone "Parova" napravi potpuno nov rijaliti format, u kojem će dominaciju preuzeti pevači koji su ranije bili izuzetno popularni, a u poslednje vreme ih nema toliko u medijima. To su Jasmin Muharemović, njegov rođeni brat Esad Plavi, Sejo Kalač i Milena Plavšić, saznaje Kurir.

Izvor sa srećne televizije potvrdio nam je da pregovori sa ovo četvoro pevača traju već neko vreme i da će ugovore sa njima, ukoliko sve bude teklo po planu, potpisati naredne nedelje. Jedan od glavnih zadataka Milene, Esada, Seja i Jasmina biće da obučavaju mlade talente koji žele da postanu uspešni i poznati pevači.

- Svake godine imamo novu sezonu, postoje i drugi rijaliti-programi i već je postalo teško pronaći ličnosti koje bi bile dovoljno interesantne za gledaoce. Ranije su na ceni bile velike zvezde iz raznih sfera, a onda su primat preuzeli anonimni likovi, starlete, gradske face i slično. I to je prošlost. Mi ćemo sad pokušati da, uz pomoć ljudi koji su nekada bili jako popularni, oživimo jednu staru epohu, pomalo već zaboravljenu. Već neko vreme pregovaramo sa Esadom, Milenom, Sejom i Jasminom. To su pevači koji nisu istrošeni rijalitijima, a imali bi svašta zanimljivo da ispričaju - kaže naš sagovornik.

Osim pevanja, oni će mladima pokušati da objasne i kako treba da se ponašaju u javnosti jer je to takođe vrlo važno.

- Milena, Jasmin i Esad su omiljeni među kolegama, važe za kulturne i fine ljude i sigurno će biti odlični uzori momcima i devojkama koje ćemo uvesti u "Parove". Za Seju su postojale razne negativne priče, pogotovo u poslednjih godinu dana, ali to ne mora ništa da znači - dodao je naš izvor.

Plavšićeva je potvrdila da je dobila poziv od Hepi televizije, ali da trenutno nije u Beogradu i da o ponudi još ne razmišlja.

- Jesu me zvali, ali ja trenutno nisam u Srbiji, vraćam se za nekoliko dana. Mene su i ranije zvali u razne rijaliti-programe, ali ja nisam za to. Ne znam šta treba da se desi da bih ušla u rijaliti, ali podržavam svakoga ko to želi i voli - izjavila je Milena za Kurir.

Problematičan pevač

Sejo pije i krade gde stigne Javnosti u Srbiji Sejo Kalač je postao poznat 2004, kada je objavio hit album i postao pevač godine. Posle toga je postao zvezda crtanog serijala "Džet-set", nakon čega je nestao sa scene. foto: Privatna arhiva Pre dve godine Jelena Karleuša je ispričala da je imala neprijatan susret s njim, kada joj je jednom prilikom upao u hotelsku sobu i legao u krevet s njom. Ubrzo nakon toga pojavila se njegova fotografija na kojoj se vidi Sejo komiran od alkohola kako spava na stepeništu, a Kurir je u martu 2019. objavio snimak na kojem je Kalač uhvaćen kako krade mobilni telefon u marketu u Zagrebu. O svim tim aferama on se nije oglašavao, pa će biti vrlo zanimljivo kada u "Parovima" bude komentarisao ove nemile događaje.

