DADILJA KLARA UKRALA JE TATIN VERENIČKI PRSTEN! Miljana Kulić ŠOKIRALA u emisiji, a onda PRIZNALA zašto ljudima deluje JEFTINO! (FOTO)

Miljana Kulić gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom iznela detalje o porodičnom nasilju, kada je prijavila svog oca policiji. Priznala je da je uzrok bila krađa dadilje Klare, a onda i rekla da su sve izgladili.

"Mama i tata su trebali da krenu zajedno na more. Tu je ispao neki nesporazum, gde tata nije mami objasnio zbog čega ne mogu da krenu. Mama kao mama otišla je sama, nije ništa pitala. Posle toga ja sam bila kap koja je prelila čašu. On je bio nervozan kada je saznao da je mama stvarno otišla na more, jer se u našoj porodici te druge večeri desilo nešto. Klara je bila kod nas 2 dana pre toga, pa je ukrala tatin verenički prsten, koji čuva 25 godina i koji je planirao da pokloni Željku. I naravno on se naljutio na mamu jer je takvu ženu primila u kuću. A i mama nije znala da je ona takav ortodoksni lopov, a zlato i zemlja su najveće prokletstvo. i tu je izbio konflikt između njih, tata nije želeo da ode, a majka je otišla sama. Ja ne volim d apričam o tome, moja porodica je savršena i tata mene najviše voli, a ja sam bila izrevoltirana što je tata vikao na mene, a ja želim da Željko raste u zdravoj okolini. Tata je vikao na mene što sam dozvolila da Klara bude u našoj kući. Ja sam otišla u policiju i prijavila tatu, rekla sam da niko me nože da se psihički iživljava nada mnom. Posle smo razgovarali tata i ja i postigli smo dogovor", priznala je Kulićeva srećna što se sve dobro završilo.

Miljana je priznala da se pokajala što se ofarbala u plavo, jer je tada sama sebi delovala jako jeftino.

"Sa plavom kosom izgledam mnogo jeftino. Bukvalno da me pitaju "Koliko seko koštaš". Kad se našminkam, original ona "ortodoksna". Ko god da mi je rekao da mi plava kosa lepo stoji, slagao me je, taj me ne voli", rekla je Kulićeva u emisji "Zadruga, narod pita".

