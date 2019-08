LUNA I DALJE VOLI SLOBU! Evo šta se događalo Marku Miljkoviću na finalu Zadruge 2 i ko je glasao za NJEGA! ŠOK!

Miljana Kulić tvrdi da Luna Đogani i dalje voli Slobu Radanovića iako je u vezi sa Markom Miljkovićem.

"Marko će uvek ostati jedno lukavo stvorenje za mene. Veći uspeh od drugog plasmana u životu nije imao, živi u Luninom stanu, šlepa se uz nju... Mislim da su Kijini fanovi glasali za Marka. On je takav šou napravio kada je bilo finale, da Kijini glasači kažu: "Bravo" i da bi glasali. Bila sam trudna u Zadruzi 1 i dopao mi se fizički, ali sam posle videla koliko je to đubre od čoveka. Više ne vidim ni tu fizičku lepotu, idealizovala sam ga, nije mi ni lep više. On je sve radio da bi se Luna i ja svađale. Milion rasprava između njih dvoje bilo je zbog mene. Ja sam odlučila da igram igru. Ja mislim da ona i dalje Slobu voli", pričala je Miljana.

