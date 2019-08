MILOJKO (74) SAV NOVAC ULOŽIO U SVADBU, HOĆE DA JOJ KUPI I AUTO! Starac sad čupa kosu, Milijana još u velikoj dilemi zbog ovoga! KOMŠIJE ODALE SVE PIKANTERIJE (21)

Foto: Printscreen You tube

Ako je verovati komšijama popularnih učesnika "Parova", Milijane Bogdanović (21) i Milojka Božića (74), njihove svadbe ipak neće biti. Prema tvrdnjama komšija, Milojko je van sebe, jer je sav novac uložio u svadbu i sređivanje kuće, a želeo je i da kupi auto za svoju buduću suprugu Milijanu Bogdanović!

"Milojko je potpuno van sebe, ne možemo da ga smirimo! Sve što je imao uložio je u sređivanje kuće i svadbu, a pored toga želeo je da joj pokloni i auto koji je poželela pre ulaska u Parove! Međutim, Milijana mu je napravila ogroman problem. Još nije odabrala venčanicu, a svadba se bliži i on ne zna šta više da radi!", ispričao je njihov komšija.

"On nju voli i želi da sve bude kako ona želi, ali oko izbora venčanice ne može da joj pomogne jer se njoj ni jedna ne dopada, nudili su joj i da joj skroje novu, i to je odbila! Kako će komša sa njom izaći na kraj niko ne zna!", dodao je on.

