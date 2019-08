DETE NIJE KRIVO ŠTO SU MU MAJKA I ČITAVA NJENA PORODICA BOLESNICI: Vladimir Tomović NAJPRLJAVIJE po Kulićima! TRESE SE ZEMLJA OD NJEGOVIH REČI (FOTO)

Miljana Kulić i Vladimir Tomović žestoko su se zaratili, a tokom rasprave jedno drugome su uputili niz uvreda. Crnogorac nije prezao od toga da u njihov rat uključi i Miljaninog jednogodišnjeg sina Željka.

On se oglasio na društvenim mrežama i imao poruku.

- Nikome nikada u životu nisam kleo dete. Dete nije krivo što su mu majka i čitava njena porodica bolesnici koji ne biraju načine da dođu do prvog plana, pa makar taj prvi plan bila njegova najgora porodica koja se u istoriji pojavila na televiziji. Pričati o bolesti Miljane Kulić i njene porodice je besmisleno. Udaraju gde najviše boli i gaze preko mrtvih ne mareći za posledice. U emisiji je o meni iznosila najgore uvrede, i to nije problem. Mene može pominjati ta niška magistrala koliko god želi. Posmatram je kao osobu koja je bolesna i tu je svakoj priči kraj - napisao je Crnogorac, pa nastavio:

- Umesto da se dete rodi u srećnoj porodici, ni krivo ni dužno pripada bolesnoj majci. Ničim izazvana pomenula je mog oca, koji je preminuo. Laže sve što je rekla sem da je izjavila saučešće putem telefona. Ako sam ja grešnik što na laži i bljuvotine i na pominjanje mog mrtvog oca pominjem njeno dete, i to ne kletvama nego, ponoviću: "Neka ti dete živi kao što govoriš istinu", šta je problem? Ako si moralan i častan i ako ne lažeš, to je želja da ti dete bude zdravo. Dakle, problem je što je sve laž. Ko mi neko udari na porodicu, posebno na one koji nisu živi, vraćam milion puta gore. Toliko od mene.

Podsetimo, Miljana je u emisiji kod Milana Miloševića iskoristila priliku da popljuje Vladimira Tomovića. Izjavila je da je bio u zatvoru, pričala je o njegovom hotelu, a takođe je spomenula i njegovu seksualnu orijentaciju.

Nišlijka je u emisiji "Narod pita" spomenula i Vladimirovog nedavno preminulog oca, a te reči su ga razbesnele, pa se uključio u program i žestoko joj uzvratio.

