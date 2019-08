DALILA OTKRILA ŠTA ĆE DOBIJATI SVAKO JUTRO U RUŽIČASTOM RIJALITIJU: Pored šminkera, manikira i pedikira, Dejan će imati POSEBAN ZADATAK! A onda je potkačila i Subotićevu!

Dalila i Dejan Dragojević potpisali su ugovor i dogovorili sve detalje o ulasku u "Zadrugu 3", a kako je bivša učesnica "Parova" izjavila, partner će joj svako jutro donositi doručak sa ružom u krevetu.

"Istina je da ulazimo, dogovorili smo se, očekujte nas 6. septembra. Ja ne mogu o stavkama ugovora da priča, ali sve što smo tražili pink televizija nam je obezbedila i zato nam imaju kao svoje takmičare. Tražila sam doručak u krevetu, da Dekiju to svako jutro obezbede i da on to meni donese sa ružom.

"O Aleksandri Subotić zaista nemam nikakvo mišljenje, iskreno da kažem, očekivala sam da ću dobiti izvinjenje od te devojke, nisam ga dobila, ne moram ga ni dobiti. Ja sam rekla da sam Davida najstrože osudila zbog takvog ostavljanje nje, to sam svuda rekla. Ne dozvoljavam da se na mojim komentarima Aleksandra negativno komentariše, pogodoto kada smo postavili sliku "pomirenja" onda su krenuli ljudi da pišu za nju "neka ste se rešili kobile", ja sam rekla da ću takve komentare blokirati", rekla je Dalila.

"Šminker, manikir, pedikir", dodao je Dejan.

