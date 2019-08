MILJKOVIĆ IMA POSEBNE USLOVE ZA ULAZAK U PAROVE: Traži 2.000 € nedeljno, a Lunu nudi za 5.000!

Osladio mu se rijaliti - Bivši di-džej već je bio na sastanku na kojem je potvrdno reagovao na predlog da on i Đoganijeva uđu u paru

Marko Miljković trenutno pregovara sa Hepi televizijom o učešću u osmoj sezoni rijalitija "Parovi", saznaje Kurir.

Bivši di-džej iz Brusa znatno je sebi podigao cenu nakon izlaska iz "Zadruge", pa je tako od produkcije srećne TV tražio honorar od neverovatnih 2.000 evra nedeljno. Ali to nije sve. Na predlog organizatora "Parova" da bi on i njegova devojka Luna Đogani mogli u paru da uđu u rijaliti, Miljković je odgovorio da bi to koštalo još više, tj. ne ispod 5.000 evra.

foto: Sonja Spasić

- Marko je bio vrlo zanimljiv kao učesnik "Zadruge", a mi smatramo da njegov potencijal nije u potpunosti iskorišćen i da bi mogao još dosta toga da da rijaliti programu. Pozvali smo ga i on se vrlo rado odazvao, došao je na sastanak raspoložen da pregovara. Rekao nam je da on nema specijalne uslove, osim novca, jer je stekao dosta iskustva i ima staž kao rijaliti učesnik, pa zato smatra da treba da dobije najmanje dve hiljade evra nedeljno. To je, u njegovom slučaju, prihvatljiv zahtev, ali još ništa se nismo dogovorili - kaže naš izvor sa Hepija.

foto: Printscreen/Ig

Ukoliko bi sa Markom ušla i Luna u "Parove", njih dvoje bi se zadržali kraće od ostalih učesnika zbog obaveza koje novopečena pevačica ima napolju.

- Nama je Miljković rekao da Luna nema želju da više ulazi u rijaliti, ali da bi za dobre pare mogla da promeni stav. Tražio je 5.000 evra nedeljno za njih dvoje, s tim što bi mogli da ostanu u "Parovima" samo do kraja godine. Luna je snimila dve pesme i taman bi mogla u rijalitiju da ih lepo promoviše, a poziva za nastupe još nema, pa bi joj učešće u rijalitiju i zbog toga dosta značilo. Sa Markom ćemo i sledeće nedelje imati sastanak, kada ćemo konačno znati njihov odgovor i da li ima novih uslova za ulazak u naš šou. Zasad mi smo spremni da ispunimo ono što je Marko tražio, čak i honorar od 5.000 nedeljno, jer bi njih dvoje napravili odličnu gledanost - dodao je naš sagovornik.



Marko i Luna nisu odgovorili na naše pozive.

Ovo su najplaćenije rijaliti zvezde LUNA 3.000, STANIJA 2.000, MILJANA 1.500 EVRA U javnosti se dosta spekuliše o honorarima rijaliti učesnika, a često se navode netačni i nerealni podaci o tome. Ono što je istina, a i sami akteri su potvrdili tačnost informacija, jeste da je Luna Đogani prva po zaradi, sa neverovatnih 3.000 evra na nedeljnom nivou. foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić Za njom su odmah i Aleksandra Subotić, Jelena Golubović, Stanija Dobrojević sa po 2.000 evra, dok Miljana i Marija Kulić, Zorica Marković i Ljuba Pantović zarađuju po 1.500 evra za nedelju dana boravku u rijalitiju. Ostali učesnici ovakvih TV formata uzimaju uglavnom oko hiljadu evra sedmično, a većina njih i znatno manje, dok anonimni takmičari ne dobijaju novac.

Ivan Ercegovčević/ foto: Printskrin/Instagram

