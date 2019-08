SELJAK IZ LONDONA ŠOKIRAO! BIVŠI KORAĆKIN POKAZAO SVOJ NAJVEĆI PONOS! Kada budete IMALI OVO možda i ja vas shvatim ozbiljno! (FOTO)

Filip Mijatov poželeo je da se "igra rijalitija" pa kao anoniman lik isplivao u prvi plan pošto je izneo prljav veš Ane Korać. Starleta je sve demantovala, a njegova namera da joj naudi i rasturi vezu sa Davidom Dragojevićem nije mu pošla za rukom. Međutim, jeste pozvan da bude učesnik treće sezone rijalitija, ali čini se Mijatov i dalje nije u potpunosti zadovoljan.

On je poželeo svima da pokaže koliko je imućan, pa objavom jedne nekretnine koju je "locirao" u Londonu dao je informaciju javnosti o svom imetku.

Mnogi su počeli da sumnjaju u njegov život u Londonu, ali i njegovo materijalno stanje. Napadali su ga i pisali mu razne pretnje, ali Filip se na Instagramu obratio svima pa pohvalio da ima ukupno 5 firmi u Velikoj Britaniji, ali i kuću od milion funti.

"Kada budete imali pet firmi u Velikoj Britaniji i bili vlasnik kuće od milion funti, e tada ću vaše kritike uzimati za ozbiljno", napisao je Filip.

Ipak, i pored bogatstva, njega boli i što je dobio naziv "seljak" pa je i ovo obrazložio.

"Dok ne steknete sve to, čitajte vesti o meni i gledajte me u rijalitiju i komentarišite "seljak" itd. Ja kad nešto radim, radim iz ljubavi i idem do kraja", zaključio je Mijatov.

