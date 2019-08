IMA MALI KU*AC I NE ZNA DA JE*E! Bane Čolak dolazi iz Užica i tamo ga niko ne zna: Nadežda Biljić SUROVO izvređala BIVŠEG! Žalim tog MUČENIKA!

Nadežda Biljić i Bane Čolak nastavljaju sa prepucavanjem, pa iznose niz uvreda na račun vremena provedenog u rijalitiju zajedno, tvrdeći da dosta toga znaju jedan o drugome.

-On je jedan nebitan lik koji po svaku cenu želi da bude bitan. Kači se za sve moguće ljude koji postoje na ovom svetu. Prvo se kačio za Zerinu, pa je prema njoj ispao majmun, pa se sad kači na mene, ne znam iz kog razloga. Šta je problem da ja kažem da nisam osetila s*ks? Vidi, meni je više pun, da ne kažem toga, da me muškarci u "Zadruzi" prave k*rvom. Ja radim šta ja hoću, ne kajem se ni zbog čega, ni zbog Čolaka, ali... U pravu je bio Miki kada je rekao da je on jedna iskompleksirana budaletina. Čovek koji sve laže, počevši od toga gde se rodio, ne mogu da shvatim - bila je besna pevačica.

-Moja familija sa očeve strane, Biljići, žive vekovima na teritoriji, Užice, Kosjerić. Ja sam u Užicu odrasla. U Užicu niko ne zna ko je Bane Čolak, ni gde živi, ni ko je. On je takav mučenik, žalim ga. Prvo se javio kada se desilo sa Tomom, jedva je čekao da se javi da ispljuje Tomu, znam da ga ne podnosi, boli ga d*pe kako se ja osećam, kako mi je bilo i kako je sad, bitno mu je bilo samo da Tomu ispljuje. Meni to ide na onu stvar. Mnogi njih se javilo samo da pruži podršku samo zato što mrze Tomu, među njima je i Čolak. Malo kadra da se priča o njemu. Lepi se na Tomu da bi se o njemu pisalo, boli njega d*pe i za Tomu i za mene.

- Ima mali k*rac, ne zna da j*be i glup je ko k*rac. Bane Čolak iz Užica, u kojem ga niko ne zna, ima mali k*rac, ne zna da j*be i glup je kao k*rac i ne zna da sastavi tri rečenice - zaključila je Biljićeva.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, Pink, MV / Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir