ZADRUGA NIJE NI KRENULA, A VEĆ SU PALE PRVE FATAČINE! Bacila oko na Baneta, a Zerine se nimalo ne boji! Prate je SKANDALI, dok joj ovaj pevač DUGUJE ogroman honorar!

Budući takmičari Zadruge 3 će se u petak, 6. septembra, useliti u Imaginarijum, a danas obavljaju neophodne lekarske preglede. Među novim licima koje će se pojaviti u Zadruzi 3 nalazi se i Nataša Radan.

Nataša je privukla pažnju iskustnog rijaliti igrača Baneta Čolaka pa su pali i zagrljaji.

Čolak je izjavio da će pokušati da smuva Natašu i da je ona jedna on najslađih devojaka koje ulaze u treću sezonu, a atraktivna crnka se nije mnogo bunila tim povodom.

"Videćemo, ne zna šta da kažem. Gotivan mi je, zanimljiv, sladak", rekla je Nataša, a ukoliko je Zerina bude napala, kako kaže, ona i Bane će se braniti.

Ono što je javnosti manje poznato je skandal koji prati buduću zadrugarku, a to je da je ona prošle godine u javnost iznela informaciju da je statirala u spotu Slobodana Batjarevića Cobeta, ali da joj on za to nije platio, te da joj je ostao dužan 400 evra.

"Tamo sam završila neplanirano, neplaćeno i katastrofalno", rekla je crnka.

