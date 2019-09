MARINKOVIĆ IZMEĐU DVE VATRE: Maca dogovorio Parove, pa odustao zbog Zadruge!

Dragan Marinković Maca najavljen je kao veliko pojačanje "Parova 8", gde je trebalo da bude jedan od voditelja tog šoua zajedno s Jovanom Jeremić i Jelenom Maćić, ali je zasad taj angažman pod znakom pitanja. I to zbog konkurentskog rijalitija "Zadruga".

Glumac je čak snimio i najavni tizer u kojem najavljuje početak rijalitija srećne televizije, bio je postavljen i na Jutjubu, ali ga je brzo povukao. Razlog za to je, kako saznajemo, to što nije potpisao ugovor sa Hepi televizijom, a u međuvremenu je dobio primamljivu ponudu od čelnika Pinka. Maca se trenutno lomi oko toga u čije jato da uleti, što nam je i sam priznao i razgovoru.

- Ganjaju me i jedni i drugi već dugo vremena. Videću na kraju šta ću i gde će, još ništa nisam potpisao, razmišljam. Ja jesam snimio taj tizer za "Parove", ali to je povučeno. To je bilo nešto bez veze. Iskreno rečeno, nije mi presudno koliko ću novca dobiti za angažman, već mi je važno da li ću i koliko moći da budem kreativan u rijalitiju - izjavio je Marinković za Kurir.

Inače, naš izvor tvrdi da je Maca sve bliži ružičastoj televiziji, sa kojom ima dugogodišnju saradnju. Bio je voditelj nekoliko emisija koje su se prikazivale na Pinku, pa je za mnoge logično da sada bude deo "Zadruge". Kako saznajemo, on je u ponedeljak uveče bio na sastanku sa producentima ovog rijalitija. Ukoliko bude pristao, Marinković će ulaziti u belu kuću i komunicirati oči u oči sa zadrugarima.

Pinkovo pojačanje TAMARA ĐURIĆ U TANDEMU SA DUŠICOM JAKOVLJEVIĆ Nekadašnja učesnica "Farme" Tamara Đurić vraća se na televiziju, ali ovog puta kao voditeljka "Zadruge 3". foto: Kurir Ona će, prema pisanjima medija, biti zadužena za vođenje emisije tokom izbacivanja, s tim što neće sedeti u studiju, nego za stolom sa učesnicima. U studiju sa gostima i dalje će biti Dušica Jakovljević, koja je u toj ulozi od prvog dana rijalitija.

