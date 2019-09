SAŠKA KARAN PRED ULAZAK U ZADRUGU: Narkoman Gagi može da me ubije, ali se ne bojim! Videćemo čija će majka crnu vunu da prede

Saška Karan spremna je da uđe u „Zadrugu 3“. Iako će se u rijalitiju naći i Gagi Đogani, koji je pre nekoliko godina na „Farmi“ sekirom nasrnuo na nju, Saška ističe da ga se ne plaši, iako je svesna da bi opet mogao da pokuša da je ubije.

- Drago mi je što su me pozvali u „Zadrugu“. Volim Pink jer su se do sada prema meni poneli maksimalno korektno i profesionalno. Ispoštovali su svako dato obećanje. Išla sam na pregovore i dogovore, ali ne bih ništa otkrivala. Videćete i sami šta će se desiti.

foto: Marina Lopičić

Koje uslove si sada postavila?

- Sve što sam do sada tražila, to sam i dobila. Međutim, ovoga puta postoje dva uslova za koja ne znam da li će mi ispuniti. Imam mačora Žiku od tri godine, pa sam tražila posebnu prostoriju za njega, jer kada dođe zima, treba mu maca da je kreše. Prosto, to je majka priroda. Drugi uslov je soba za moje kuče Maru. To bi bilo fer.

Zašto to govoriš ironično? Misliš li na Kuliće?

- Ha-ha-ha.

Kako ti se čine potencijalni učesnici?

- Nebitno mi je ko sve učestvuje. Nisam od onih koji se interesuju za ostale. Šta me briga. Ako se ja dogovorim sa produkcijom, bitno mi je da znam da ja ulazim, i ne razmišljam o drugima.

Ulazi i Gagi Đogani.

- Ah, taj narkoman!

foto: Damir Dervišagić

Plašiš li ga se?

- Ne razmišljam o takvim stvarima. Ako neko želi, neka me povredi. Ali onda ćemo videti čija majka crnu vunu prede, jer ja nisam osoba koja oprašta. Pamtim i u rijalitiju i napolju šta mi ko uradi. Taj narkoman je mogao da me ubije, a nisam ga čak ni tužila. On i sad može da pokuša, ali tu je produkcija koja nas čuva, pa se osećam bezbednom. S druge strane, nikad ne znaš šta i kad bi budali nešto moglo pasti na pamet.

Zašto ga nazivaš narkomanom?

- Nisam to ja izmislila. Kad smo bili na „Farmi“, morao je da pije tablete za odvikavanje. I kada zaboravi i ne popije, poludi i svašta mu tada pada na pamet. Ne znam da li će moći da izdrži u rijalitiju.

Ako se iskreno pokaje zbog svega, da li bi mu oprostila?

- Ne! Toga nema kod mene. Ko treba da kaže izvini? Onaj ko je mogao da ostavi moje dete bez majke. To je bilo stravično i lako je moglo da se desi ubistvo. Zahvaljujući Milici Mitrović i produkciji, koji su to odmah videli i sprečili, ja sam danas sa svojom porodicom. Da nisu odmah reagovali, ćao!

Ako se vratimo mnogo godina unazad, da nisi sabotirana u karijeri, da li bi danas bila u rangu najpopularnijih pevačica iz svoje generacije?

- O tome bih mogla da pričam naširoko i naveliko. Sigurna je jedna stvar, ali ne bih da budem prepotentna. Naravno da bih bila, jer sam svojevremeno bila među pet najboljih pevačica. To ne kažem ja, već drugi.

foto: Sonja Spasić

Ko je bio na toj listi?

- Ne mogu tačno da se setim, ali znam da je prva bila Dragana Mirković. Kasnije je došla i Dara Bubamara. Lepa Brena je uveliko bila na sceni, ali ja sam malo kasnije počela. Nisam bila kao „otvoriš frižider pa izleti Saška“, ali imala sam neku svoju poziciju. Mnogo sam radila, ali mnogo. Nažalost, sve se promenilo.

Šta se desilo?

- Mnogo suza sam prolila zbog toga. Koliko god sam čvrsta i jaka, mnogo, mnogo sam plakala. Ne dana, nego meseci i godina sam lila suze.

Šta se konkretno desilo?

- Uradila sam ploču „Srećnica“ za PGP RTS, u koju sam uložila 20.000 maraka. Lidija Habić, koja je tamo radila, znajući šta će se desiti, rekla mi je: „Saška, požuri, dolazi Kemiš da bude glavni.“ Reklama mi je išla desetak dana i odjednom stop, ne može više Saška.

Zašto misliš da si im smetala i da su te sklonili?

- Moj suprug Aleksandar Gazivoda bio je politički angažovan i bio je protiv JUL, a nije voleo ni Slobu. Dok je Vučelić bio na RTS, sve je bilo dobro i nisam imala probleme. Kako je došao JUL, nastao je haos. Zoricu je Mira Marković tapšala po leđima, združile su se, ispijale su kafe i postale drugarice. Zorica je urgirala da Mira potegne sve i postavi Kemiša za urednika na RTS. Nisam ja bila jedina koja je sklonjena, bilo je tu još pevača koji ćute.

foto: Zorana Jevtić

Ko je još bio zabranjen?

- Miroslav Ilić, koji neće da priča o tome, zatim Gedža, Riblja čorba. Bilo ih je dosta. Čim nisi bio član JUL i nisi im podoban, bili su problemi. Mnogo nam je nepravde naneto.

Koliko te sve to boli?

- Jako! Prošle su moje najlepše godine, mogla sam da stvorim mnogo hitova, lepih pesama. Ljudi su se stalno pitali gde sam i zašto me nema. Ne mogu svima da objašnjavam o čemu je reč. Nikada im to neću oprostiti!

Nikad više od poznanice

VESNA SE KOD KUĆE LEŠI OD ALKOHOLA foto: Damir Dervišagić Kakav si odnos imala s Vesnom Zmijanac?

- Poznavale smo se, ali nikada nismo bile bliske. Kada smo učestvovale u „Farmi“, nismo se baš nešto mirisale. Ona mene nije gotivila. Izigravala je zvezdu. OK, poštujem svačije ime, ali prvo treba da budeš čovek, a umetnost ostavi po strani. Ne zanima me da li si Vesna ili čistačica. S njom sam bila na granici da bude svašta, u nekim trenucima i na ratnoj nozi. Tada se povukla, ali sam čula priče da će me razbiti, a kad je sa mnom, kulira, ćuti i pravi se mala maca. Recimo, nije pila alkohol jer je obećala Nikoliji da neće piti. Nije želela da pravi cirkus. Vesna je od onih koji se javno ustručavaju, pa onda odu kući i oleše se. Budi ono što jesi svuda.

foto: Printscreen Da li ste na „Farmi“ pričale o Zorici i Kemišu?

- Jednom prilikom mi je rekla da joj je Kemiš uzeo sve posle razvoda, čak je i zavese skidao sa prozora.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

foto: AMG

Kurir