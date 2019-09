ZOKI ŠUMADINAC BEZ S*KSA 10 MESECI! Obećao da se neće tući, a evo kome će sve morati skidati MAGIJU! BIĆE POSLA PREKO GLAVE! (KURIR TV)

Zoki Šumadinac prvi je došao na sistematski pregled za Zadrugu. On je raspoložen stigao otkrivajući da je siguran da u rijalitiju, koji traje oko 10 meseci godine, neće imati seks.

"Nisam uzbuđen, sinoć sam završio sve obaveze oko uzbuđenja. Nije moguć seks pred kamerama. To sam obavio sinoć, obaviću i večeras, i to je to. Ja sam ko kamila", rekao je Šumadinac.

Kako je rekao, ima mnogo učesnika koji su negativni i kojoma će skidati čakre, ali ih nije imenovao. Dao je obećanje da se neće tući, a ako ga neko napadne, on ima advokata.

1 / 10 Foto: Sonja Spasić

