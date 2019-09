MILOJKOVA PRLJAVA STRATEGIJA DA SMUVA KLINKU: Pričao joj bajke, a onda IZVADIO pušku! Na kraju se i starac pokajao!

Milojko Božić i Milijana Bogdanović gostovali su u jednoj emisiji kada su otvoreno pričali o počecima njihove veze.

"Prvo što je na njemu videla je seda kosa", priznala je Bogdanovićeva našoj novinarki Ljiljani Stanišić koja je uspela da izvuče i neke tajne iz života ovo dvoje ljubavnika koji se vole uprkos razlici od 53 godine.

On je njoj pričao lepe priče, pokušavajući da joj se približi. Međutim, sve je bila prljava igra vremešnog starca kako bi je odveo u krevet. Ali, Milijana mu se približila do te mere, da je poželeo da čitav život provede sa njom.

"Šta će tebi stariji, ja sam njoj uvek govorio da joj ne trebam ja. Mi smo eto godinu dana šetali, bio je samo poljubac i ništa više. Mi smo se onda rastali. Ja se njoj više nisam javljao, telefonom, ja se nikada ne javljam. Ja sam se onda razboleo, ona je čula da ja treba da idem na operaciju. Ona je meni rekla da se zaljubila u jednom momentu", pričao je čovek.

"Mi smo imali prekid. Jednostavno meni dosadi muškarac. Evo on to nije znao do sada. Sada ćeš i ti ljubavi da čuješ. On je meni postao dosadan. I ja sam morala to da prekinem. Eto, nisam mu se više javljala. I on se onda meni nije više javljao, a ja ne volim ljude koji me ne zovu", priznala je Milijana.

Kruže priče da Pilatovićka traži figuru oca kroz starijeg partnera, a evo šta kaže buduća mlada na to.

"Prosto on je moj tata, ja ga poštujem i to je to. Ja se ne sećam ni jednog dana sa svojim ocem", zakljulila je ona.

